北韓飛彈貫穿日本上空　不排除月底核試驗！尹錫悅急召國安會議

▲北韓4日上午試射中程彈道飛彈，不排除是針對美日韓海上聯合訓練表達不滿。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓聯合參謀本部今（4）日上午7時23分（台灣時間6時23分）表示，北韓在慈江道前川郡舞坪里試射1枚中程彈道飛彈（IRBM），該枚飛彈以17馬赫的速度向東飛行4500公里、飛行高度970公里，一路貫穿日本後墜落在日本以東3000公里處海域。南韓總統尹錫悅緊急出席國家安全會議（NSC）。目前南北韓聯絡事務所的聯繫處於斷絕狀態。北韓恐於月底進行第7次核試驗。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》、《News1》，北韓此次所發射的中程彈道飛彈共飛行4500多公里，推測以正常角度（30至45度）發射，日本防衛省則稱該枚飛彈飛行4600公里，不排除已創下過去以來試射飛彈時的飛行紀錄，為2017年後時隔5年再度有飛彈通過日本列島，日本當局甚至對民眾發出警告。

從目前得到的數據分析，北韓此次試射的飛彈很有可能是「火星-12型」。據悉，先前北韓曾於今年1月30日在同一地點發射中程彈道飛彈「火星-12型」，該枚飛彈的飛行距離為800公里、飛行高度約2000公里，至最高頂點前的最快速度為16馬赫。

▼北韓此次試射的中程彈道飛彈可能是「火星-12型」。（資料照／路透社）

▲北韓曾於2017年8月底在平壤市順安機場向日本東部海域發射「火星-12型」。（圖／達志影像／美聯社）

日本政府向青森縣、北海道居民發出警告，建議居民暫時待在建築物內躲避。日本內閣官房長官松野博一則緊急召開記者會指出，「北韓於4日上午7時22分從北韓境內發射彈道飛彈，該枚飛彈通過日本東北上空，於上午7時44分墜落在日本專屬經濟海域（EEZ）外的太平洋外海。」

南韓統一部透露，自從北韓試射飛彈後，南北韓聯絡事務所每天上午9時的例行性通話一度無法使用，目前正釐清原因，不排除是技術層面出現問題；不過西海（黃海）軍事通話卻能正常使用。

北韓過去10天以來竟5度試射彈道飛彈，尤其4日試射的中程彈道飛彈更是飛行了近4600公里。

《韓聯社》分析，從此次飛彈的飛行距離來看，北韓恐怕是想試探能否對駐日美軍基地、關島等美軍對外部署戰略資產造成威脅或打擊，關島距離平壤約3400公里，一旦韓半島（朝鮮半島）爆發戰爭，北韓有自信能夠精準打擊美軍部署在關島、能攜載核彈頭的B-52同溫層堡壘戰略轟炸機。

▲日本向青森縣、北海道發佈北韓飛彈警報，東北新幹線一度暫停新青森站和盛岡站路段的列車運行。（圖／路透）

北韓先前受新冠疫情影響，在軍事上並未出現特異動向，不過自從美國海軍尼米茲級核動力航母雷根號停靠南韓釜山，並與南韓海軍、日本自衛隊在東海（日本海）針對北韓潛艇展開反潛作戰聯合演習後，北韓便在短短10天內5度試射飛彈。專家表示，不排除是北韓為了進行第7次核試驗的前奏。

南韓北韓大學院副總長梁茂進（양모진）表示，「這一次是試射中程彈道飛彈，下一次是試射長程彈道飛彈，再下一次就是進行核試驗了」；南韓梨花女子大學北韓學科教授朴元坤（박원곤）表示，「如今美日韓聯合訓練已經結束，北韓還是進行高強度的飛彈試射，此舉是為了驗證其核武能力。」

北韓今年以來共試射21次的彈道飛彈、試射2次巡弋飛彈，其中尹錫悅政府今年5月上台以來共進行9次的飛彈試射。北韓近期所試射的短程彈道飛彈在飛行高度、距離、速度皆略有不同，推測應是透過試射分析各種軍事數據，包括北韓版「伊斯坎德爾」KN-23、北韓版「ATACMS」KN-24、超大型放射砲（多管火箭砲）KN-25等。

南韓專家預估，北韓試圖透過近來多次在不同地理位置、不同環境的試射，來獲取並分析數據，同時強化其運用飛彈的能力，來達到突破南韓飛彈防禦（攔截）系統的目的，因此才會更加頻繁地進行飛彈試射。

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