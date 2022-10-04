洗澡水40度、三溫暖有壞處　日醫師曝「9大養生迷思」做了恐更累

▲日本醫師破除9大養生迷思，其中包含坊間盛傳的「溫泉療法」其實並無療效。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張寧倢／編譯

泡湯、桑拿是日本盛行的文化之一，然而，日本醫師列出「9大NG養生觀念」，包含洗三溫暖讓身體冷熱交替的做法並不健康，溫泉療法本身其實沒有實際療效，以及長時間睡眠也無法達到儲備體力的作用等。醫師提醒，這9大錯誤迷思有的或許無傷大雅，但有些甚至可能造成反效果，讓人越來越疲憊。

一、「洗三溫暖能恢復精神？」

日本雜誌「女性セブン」採訪兩位醫師秋津壽男、望月理惠子指出，洗三溫暖時先在蒸氣桑拿室忍耐到極限後，突然跳進冷泉池會導致短時間內血管劇烈收縮，讓心臟像跑馬拉松一般承受負擔。建議注意泡澡和蒸氣浴的時間不要太長，若有出汗或呼吸困難就要馬上離開，再用冷水淋一下手腳就可以。

二、「泡半身浴刺激排汗？」

有傳聞半身浴比全身泡澡更能刺激排汗，但事實上，全身和半身浴的流汗量並無太大差別，也沒有科學根據指出泡半身浴對身體更好。

三、「洗澡最佳水溫40℃？」

攝氏40度的水溫可能太熱了，尤其是睡前洗澡時，若用40℃的水來洗澡可能導致體溫過高，讓交感神經活動更加旺盛，妨礙入睡，大約38℃的水溫就很適合。

四、「每天洗澡、泡澡？」

現居波士頓的內科醫師大西睦子表示，人體皮膚是透過表面油脂和微生物的平衡來維持健康，如果每天過度洗澡、泡澡或者使用太多清潔產品，就有可能洗掉皮膚的油分和正常的細菌，破壞平衡，導致皮膚乾癢和發炎。

五、「溫泉療法？」

日本自古以來就有溫泉療養的文化，連溫泉療法也很盛行。不過，溫泉本身其實沒有醫療效果，只是能讓人在安靜的地方慢慢泡湯放鬆，讓身體休息一下，才會說是溫泉療養。

六、「晚上10點至凌晨2點是睡眠黃金期？」

從現代醫學常識來看，無論幾點上床睡覺，入睡後3小時都會是體內激素分泌的黃金期，比起在意入睡時間點，如何確保一開始3小時的深度睡眠更為重要。

七、「一定要睡滿7個小時？」

相較於睡眠時間長短，睡眠品質更為重要，如果第二天沒有疲勞發睏，只睡4小時也沒有問題，若睡眠品質太差，睡了8小時也可能還是會感到疲累。

八、「長時間睡眠能儲備體力？」

長時間睡眠可能幫助恢復體力，但達到「儲備體力」的作用是不可能的。

九、「柔軟的枕頭、棉被對身體更好？」

過於柔軟的寢具材質會讓身體更容易往下陷，導致翻身動作更加困難，反而會增加睡眠時的負擔，建議選擇稍微有些硬度的寢具。

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