快訊／諾貝爾物理學獎出爐　法美奧3學者「量子研究」共獲殊榮

記者吳美依／綜合報導

2022年諾貝爾物理學獎於台灣時間4日下午5時45分揭曉，法國物理學家阿斯佩（Alain Aspect）、加州柏克萊大學理論和實驗物理學家克勞澤（John Clauser）、維也納大學量子論物理學家塞林格（Anton Zeilinger）因為量子研究共獲殊榮。

▲諾貝爾物理學獎。（圖／翻攝自推特）

諾貝爾獎委員會指出，3位得獎者進行糾纏光子實驗，建立貝爾不等式的違背驗證，並且成為量子資訊科學先驅，他們所研發的實驗工具，也為新時代量子科技奠定基礎。

物理學委員會成員奧爾松（Eva Olsson）表示，這份獎項表彰3名得獎者的開創性成就，量子資訊科學（Quantum information science，QIS）在安全資訊傳輸及量子計算等領域具有廣泛意義，「量子資訊科學是一項快速發展的壯舉，其預測開啟通往另一個世界的大門，也動搖我們解釋測量結果的基礎。」

The 2022 #NobelPrize laureates in physics have conducted groundbreaking experiments using entangled quantum states, where two particles behave like a single unit even when they are separated. The results have cleared the way for new technology based upon quantum information. pic.twitter.com/vPt3rxqaqR — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

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2022年諾貝爾獎頒獎時間（台灣時間）

10/3（一）17：30 醫學獎

10/4（二）17：45 物理學獎

10/5（三）17：45 化學獎

10/6（四）19：00 文學獎

10/7（五）17：00 和平獎

10/10（一）17：45 經濟學獎