快訊／諾貝爾物理學獎出爐　法美奧3學者「量子研究」共獲殊榮

記者吳美依/綜合報導

2022年諾貝爾物理學獎於台灣時間4日下午5時45分揭曉,法國物理學家阿斯佩(Alain Aspect)、加州柏克萊大學理論和實驗物理學家克勞澤(John Clauser)、維也納大學量子論物理學家塞林格(Anton Zeilinger)因為量子研究共獲殊榮。

▲諾貝爾物理學獎。(圖/翻攝自推特)

諾貝爾獎委員會指出,3位得獎者進行糾纏光子實驗,建立貝爾不等式的違背驗證,並且成為量子資訊科學先驅,他們所研發的實驗工具,也為新時代量子科技奠定基礎。

物理學委員會成員奧爾松(Eva Olsson)表示,這份獎項表彰3名得獎者的開創性成就,量子資訊科學(Quantum information science,QIS)在安全資訊傳輸及量子計算等領域具有廣泛意義,「量子資訊科學是一項快速發展的壯舉,其預測開啟通往另一個世界的大門,也動搖我們解釋測量結果的基礎。」

The 2022 #NobelPrize laureates in physics have conducted groundbreaking experiments using entangled quantum states, where two particles behave like a single unit even when they are separated. The results have cleared the way for new technology based upon quantum information. pic.twitter.com/vPt3rxqaqR