諾貝爾物理學獎預測！量子力學仍熱門　她可望成第5位女性得主

▲德國實驗物理學家布洛赫（Immanuel Bloch）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

2022年諾貝爾物理學獎將於瑞典時間4日上午11時45分（台灣時間下午5時45分）揭曉，各大外媒及科學論壇紛紛提出預測人選，其中量子力學仍為熱門領域，法國科學家呂利耶（Anne L’Huillier）也被看好成為史上第5位女性得主。以下整理幾名熱門預測人選：



布洛赫（Immanuel Bloch）

德國實驗物理學家布洛赫現任慕尼黑大學教授、馬克斯．普朗克量子光學研究所科學主任，今年獲頒素有「諾貝爾風向球」之稱的科睿唯安（Clarivate）引文桂冠獎（Citation Laureates）。他利用超冷原子及分子氣體，對量子多體系統（quantum many-body systems ）進行突破性研究，也為人造固體的量子模擬開闢道路。

不過，布洛赫曾向中國科學家賀建奎的基因編輯嬰兒研究（CRISPR babies）提供建議，因此捲入爭議。另一些人認為，同在量子力學領域的西班牙物理學家薩斯圖賴因（Juan Ignacio Cirac）、奧地利因斯布魯克大學（Universität Innsbruck）教授佐勒（Peter Zoller）更值得一座諾貝爾獎。

▲阿斯佩（左）、克勞澤（中）及塞林格（右）2010年就曾獲頒沃爾夫獎（Wolf Prize）。（圖／翻攝wolffund）



阿斯佩（Alain Aspect）、克勞澤（John Clauser）、塞林格（Anton Zeilinger）

法國南巴黎大學物理學家阿斯佩、加州柏克萊大學的理論和實驗物理學家克勞澤及維也納大學量子論物理學家塞林格被看好獲獎。量子糾纏（quantum entanglement）能夠透過量子電腦、量子密鑰系統以及量子資訊處理器等方式，轉化為新科技研發的基礎，以上三人都有先驅性的貢獻。

▲克勞斯（左）、科克姆（中）及呂利耶（右）共同獲頒2022年沃爾夫物理學獎。（圖／翻攝wolffund.org）

克勞斯（Ferenc Krausz）、科克姆（Paul Corkum）、呂利耶（Anne L’Huillier）

法國隆德大學原子物理學教授呂利耶、加拿大渥太華大學物理學家科克姆、馬克斯．普朗克量子光學研究所物理學家克勞斯被視為熱門人選，他們今年共同獲頒以色列「沃爾夫物理學獎」（Wolf Prize），因對超快雷射科學（ultrafast laser science ）及原秒物理學（attosecond physic，又稱阿秒物理學）的先驅性貢獻而受表彰。

如果三人又拿下諾貝爾，呂利耶將成為史上第5名女性得主。她致力於超短脈衝雷射光與原子之間的交互作用，也是透過實驗證明高階諧波（High harmonic generation）產生的第一批科學家，對原秒脈衝理論作出重大貢獻。

▲夸克（左1）是陳和祖克柏基金會（CZI）科學部門負責人。（圖／翻攝推特@StephenQuake）

夸克（Stephen Quake）

夸克是美國史丹佛大學李．奧特森（Lee Otterson）生物工程和應用物理學教授，也擔任陳和祖克柏基金會（CZI）科學部門負責人，他今年也獲頒引文桂冠獎，表彰對於流體現象在納升尺度（nanoliter scale）的物理學研究。

在同領域，美國哈佛大學教授懷特塞茲（George Whitesides）對微流體研究的貢獻，也被一些人認為值得摘下桂冠。

▲谷口尚（左）及渡邊賢斯（右）2022年獲頒素有「諾貝爾風向球」之稱的科睿唯安（Clarivate）引文桂冠獎（Citation Laureates）。（圖／翻攝推特@ClarivateAG）

谷口尚、渡邊賢斯

日本筑波市國立研究開發法人物質材料研究機構（NIMS）主任及研究員谷口尚，以及同機構電氣、電磁與電子材料領域首席研究員渡邊賢斯，製作出高品質的六方氮化硼晶體（hBN），為二維材料電子行為帶來革命性研究，也在今年獲得引文桂冠獎，並且成為諾貝爾物理學獎的熱門人選。

2022年諾貝爾獎頒獎時間（台灣時間）

10/3（一）17：30 醫學獎

10/4（二）17：45 物理學獎

10/5（三）17：45 化學獎

10/6（四）19：00 文學獎

10/7（五）17：00 和平獎

10/10（一）17：45 經濟學獎