北韓射彈飛越上空！　日本國內迅速反應最新情況曝

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓今（4日）晨發射一枚彈道飛彈，日本防衛省偵測到飛彈飛越北海道及青森上空，立即發布國家警報，並廣播撤離2地居民；目前據稱飛彈已落入太平洋。北韓恐嚇意味濃厚，以下整理截至目前日本官方消息以及交通最新情況。

▲北韓近日頻頻試射飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

韓聯社台灣時間6時29分發布快訊，南韓軍方偵測到北韓發射一枚不明彈道飛彈，飛向朝鮮半島東部海域。日媒台灣時間6時48分指出，飛彈在約20分鐘前飛越北海道及青森縣上空後進入太平洋，據防衛省表示已墜入太平洋。

官方反應

偵測到飛彈後，日本發布「國家即時警報系統」（J-Alert），當局立即廣播北海道及青森縣居民避難。

日本內閣官房長官松野召開記者會，根據目前收集到的訊息，北韓發射的彈道飛彈在飛越日本東北地區上空後，落在日本專屬經濟區（EEZ）外的太平洋海域。

松野表示，北韓的一系列行徑威脅日本、區域和國際社會的和平安全，對整個國際社會構成嚴重挑戰，違反聯合國安理會有關決議，對此嚴正表達反對，並給予最強烈的抗議和譴責。

日本海上保安廳則對船舶發出警告，若發現墜落物體請勿靠近，並立即通知海上保安廳前往處理。

韓聯社報導，飛彈發射後飛行約20分鐘，距離超過4000公里，可能落入日本列島以東3000公里的海域。南韓軍方目前正與駐韓美軍一起收集、分析詳細訊息。

交通最新情況

JR北海道表示，為了安全起見，北海道全線列車已暫停行駛。札幌市營地鐵台灣時間清晨6時27分列車全線停駛，不過於6時45分已開始依次運行；JR北海道則從6時43左右開始依次恢復運行，部分列車晚點。

JR東日本指出東北新幹線在接到飛彈發射消息後，為確保安全已暫停新青森站和盛岡站路段的列車運行，飛彈落海後已於台灣時間6時50分左右恢復行駛。

日本國土交通省指出，在日本周圍空域飛行的飛機並未通報受損。

青森機場管理辦公室表示，因北韓發射飛彈緣故，台灣時間上午6時35分飛往羽田的航班晚點約20分鐘。上午7時以後的其他航班和三澤機場往來的航班不受影響。

