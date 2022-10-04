美再軍援烏克蘭198億元　「總統撥款權」速送4套海馬斯上前線

▲美國軍援的海馬斯，在烏克蘭前線發揮重要作用。（圖／達志／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭軍隊在南部赫爾松州取得重大突破後，美國2名官員消息透露，拜登政府將進行新一輪約6.25億美元（約新台幣198.7億元）軍援，項目包括4套海馬斯火箭發射系統（HIMARS）、彈藥、地雷和防地雷車輛。

路透社引述2名消息人士指出，新一輪軍援預計將在美東時間周二（4日）宣布，是俄羅斯宣布併吞烏東4州以來，美方首次軍援，也將是烏軍9月大反攻之後，第二次動用「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority ，PDA）。

行使「總統撥款權」能讓美方在未來幾天內，迅速將4套海馬斯火箭發射系統和配備火箭、200多輛防地雷車輛、榴彈砲彈藥以及地雷送往烏克蘭。

「總統撥款權」讓美國能將庫存中的武器裝備和軍事服務，在不需國會同意下迅速轉移至海外，從而大幅減少軍援時間，在緊急情況下能讓武器裝備在最短日程裡送到接收方手中並投入運用。

這是美國政府2023財政年度的第一筆軍援烏克蘭計劃，聯邦政府目前靠避免政府關門的臨時撥款法案運作，允許拜登能在今年12月中以前，對烏克蘭軍援合計上限高達37億美元（約新台幣1176億元）的武器。

美方上周宣布11億美元的軍援烏克蘭項目，包括18套海馬斯系統、配套彈藥、多種反無人機系統和雷達系統。不過該項軍援項目使用的是「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）資金，必須由軍工承包商生產後送出，不得從現有武器庫存中直接撥出。