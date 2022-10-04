明天衝了！　速食店「薯餅免費送」爽吃27天

▲21PLUS、21風味館買套餐送薯餅爽吃27天。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

明天揪同事開吃！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」祭出最新限時優惠來，10月5日起至10月31日只要購買指定套餐就送限量「字母薯餅」，且套餐一次就能吃到經典烤半雞、炸雞，以及最新推出的鹽酥雞，且還下殺86折，一定要搶吃。

21PLUS、21風味館10月5日至10月31日祭出「買青花椒麻炸烤分享餐就送字母薯餅」優惠活動，分享餐內含青花椒麻烤半雞1份、青花椒麻炸雞2塊、21鹽酥雞1分、黃金脆薯小份1份、蜂蜜綠茶2杯等，較原價打出86折優惠就能爽吃，且還送多款英文字母造型薯餅1份，把握機會吃，提醒中壢大江、高鐵烏日店不參與此活動，美食外送平台foodomo則同享優惠。

▲10月壽星衝速食店免費喝可樂、吃薯球。

另，bb.q CHICKEN即日起至10月31日也於全門市推出「10月壽星優惠」活動，凡是10月壽星持身分證件（身分證／健保卡等）到店內用或外帶，即可免費多喝「可樂」1罐，而生日是10月10日者加碼送「安妞薯球」1份，提醒此優惠每人每次限換1組。

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