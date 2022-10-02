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英14歲富家少女憂鬱輕生　首例官方認定「社群媒體」為致命死因

▲▼英國一名14歲少女茉莉（Molly Russell）成為英國和全球首例被官方認定「因網路社群媒體影響」導致的兒少死亡案例。（圖／翻攝自Facebook／Molly Rose Foundation）

▲14歲英國少女茉莉（Molly Russell）成為英國和全球首例被官方認定「因網路社群媒體影響」導致的兒少死亡案例。（圖／翻攝自Facebook／Molly Rose Foundation）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國一名14歲少女茉莉（Molly Russell）家住首都倫敦，照片中的她笑容甜美，看起來健康快樂。驗屍官表示，她在學校表現良好，對表演藝術展現出濃厚興趣，然而，卻因為網路社群變得憂鬱，最終走上絕路。成為英國首起由官方認定，直接將死因歸咎於「社群媒體」的兒少輕生案例，也創下全球首例。

綜合BBC、衛報等英國媒體報導，14歲的茉莉家住在倫敦西北部哈羅（Harrow），著名貴族學校哈羅公學就座落於此，茉莉生前的照片笑容甜美，很難想像這樣的少女怎會在2017年11月做出極端抉擇。英國當局調查9月30日公布調查結果，由北倫敦資深驗屍官沃克（Andrew Walker）裁定，她的死亡是出於憂鬱症和網路內容的負面影響所導致的自我傷害行為。

報導稱，這是英國首起認定兒少死亡直接歸咎於網路社群媒體的案例，而不僅只於「有關聯」而已。英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）表示，這項裁決也創下全球首例，更代表社群媒體「被視為具有強大和不良影響」的時刻來臨（big tobacco moment）。

沃克表示，茉莉生前在Instagram和Pinterest等平台上瀏覽的內容「不安全」、「不應該讓一個兒童看到」，這些網站的演算法導致有些不適合的內容自動被挑選出來並曝光在茉莉眼前，惡化了她的心理健康問題。家屬為紀念她而成立了「茉莉玫瑰基金會」（Molly Rose Foundation），旨在援助25歲以下族群相關的生命議題。

茉莉的父親在判決出爐後表示，「茉莉，謝謝妳來當我的女兒，謝謝。」他還說，大眾聽聞很多關於茉莉的悲劇故事，不幸的是，現在有太多人受到同樣的影響，「我們不應該光坐在這，這種情況不應該發生，因為這可能不至於發生，我們談論這個故事，就是希望扭轉現狀。」

他在法庭外表示，不管眼前看起來多黑暗，希望總是存在，「如果你正在掙扎，請與你信任的人或許多很棒的援助組織之一傾訴，而不是接觸可能有害的網路內容。」

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