北韓1週射4次飛彈！　日官員警告：下次就是「核試驗」了

▲日本官房長官松野博一接受採訪時表示，北韓恐怕會做出比試射飛彈更具挑釁意味的舉動。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓1日上午從平壤順安一帶發射2枚短程彈道飛彈，而這已經是本週的第4次，北韓動作頻頻，也讓各界不敢大意。日本官房長官松野博一2日就警告，北韓未來可能會做出更具挑釁意味的行為，其中就包含核試驗。

根據《富士新聞網》報導，松野博一2日出訪鳥取縣米子市，在記者聯訪時被問到有關北韓本週以前所未有的頻率發射飛彈一事。對此，松野直言，「我們認為，北韓今後將會做出更具挑釁意味的行為，包括核試驗在內。不過包含時間在內的細節，恕我暫時無法詳談。」

▲北韓短短1週內就試射了4次飛彈。（圖／路透社）



松野表示，針對北韓的軍事動向，政府已下定決心，將會持續與美國等盟友進行緊密合作，並持續蒐集、分析必要情報，全力監視北韓的動態，以保衛日本的和平與安全。

北韓9月25日、28日、29日以及10月1日分別發射彈道飛彈，在短短1週內就發射了4次飛彈，一共射出7枚。對此，日本政府已經通過北京的大使館向北韓當局發表嚴正抗議與譴責。而副防衛大臣井野俊郎則表示，「北韓的一系列舉動，對國際社會的和平與安全帶來嚴重威脅，是絕對無法被允許的行為。」

北韓2022年已經試射22次飛彈，其中有20次是彈道飛彈，2次為巡弋飛彈。

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