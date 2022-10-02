南韓國軍日宣傳片驚見「中共裝甲車」　3秒畫面糗被抓包！官方認了

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓政府1956年起將每年的10月1日訂為「國軍日」進行紀念，然而，今年國軍日的官方宣傳片卻被「抓包」有3秒畫面誤用了中國人民解放軍的裝甲車照片，爭議在網路上延燒1天後，南韓國防部2日終於坦承失誤，並要求各電視台修正相關畫面。

▲南韓國防部坦承誤用了中國解放軍的裝甲車照片。（圖／翻攝自YouTube）

根據韓聯社報導，南韓軍隊1日迎來第74周年國軍日，而紀念儀式上使用的影片中卻被抓包出現中國解放軍ZSL-92裝甲運兵車（又稱92式步兵戰車）的照片，引發南韓網民大力批評。有網友就表示，引以自豪的國軍之日究竟為何要塞進一張中國軍隊的照片，完全無法理解。

南韓國防部終於在2日坦承「失誤」並向媒體表示，「影像中包含了不是韓國軍隊裝備的照片，在製作影片過程中插入了不相干的照片，對於未能嚴謹把關一事感到遺憾，今後將格外留意避免類似事件再度發生。」報導稱，國防部已要求各個電視台修正上傳至網路影片的相關錯誤部分。

중공 인민해방군 차륜식 보병전투차 ZSL-92 입니다.

자랑스러운 국군의 날 영상에 왜 짱깨 탱크 그림을 끼워 넣었는지 전혀 이해가 안가네요. pic.twitter.com/LB5s9xUskx — 오월의눈고양이(五月の雪猫, Snowcat of May) (@snowcatofmay) October 1, 2022

另外，紀念儀式上所演唱的軍歌《滅共的火炬》在轉播字幕上和司儀介紹詞中都被改為《勝利的火拒》也受到部分批評。對此，南韓國防部解釋，更改現場字幕是考量到紀念儀式上的外賓，但官兵演唱的仍是原版「滅共的火炬」歌詞。

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