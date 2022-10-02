為愛妻押走建商虐毆3天！接掌盟主大位3年…天道盟「鐵霸」入監了

▲天道盟盟主鐵霸。（圖／資料照）

突發中心／綜合報導

天道盟最年輕盟主曾盈富（綽號：鐵霸）6年前涉嫌一起妨害自由案，鐵霸因不滿黃姓建商積欠妻子李婕語1600萬元債務，竟唆使小弟將黃男押走拘禁、虐歐長達3天，並逼他簽下本票。台北地院審酌後，依法判處曾盈富有期徒刑1年2月、李婕語10月，經上訴至三審遭駁回，全案定讞。據了解，鐵霸9月下旬已因本案入監服刑，道上群龍無首，料想恐將不會太平。

天道盟是國內三大幫派之一，前任盟主「濟公」蕭澤宏於2019年2月因肺腺癌逝世，由鐵霸接任盟主大位。現年53歲的鐵霸是歷任天道盟最年輕的盟主，雖然當下接任時曾說「要減少衝突、降低社會恐慌」，但過去鐵霸作風大膽，涉及多起暴力、槍擊命案，也有多次入獄紀錄，先前更被列為刑事局掃黑重點打擊對象。

2016年鐵霸妻子李婕語與黃姓建商有資金往來，黃男欠下1600萬債務，隨即避不見面，李女尋覓黃男多時，終於在同年11月下旬掌握黃男行蹤，遂聯繫丈夫鐵霸、以及多名小弟到場堵人。黃男見情況不對，先請妻子報警，警方到場後，雙方人馬移往西湖派出所商討債務，但就清償細節遲遲無法達成共識。

雙方債務談判未果，黃男索性待在派出所內暫時躲避，直到當晚深夜10時許，黃男見情勢稍緩，這才搭上計程車離開；不料鐵霸的小弟早就埋伏多時，見到黃男離開後，當即驅車追上，並在中山區基湖路以前後包抄方式攔下計程車，並敲破擋風玻璃強行將黃男拉出，隨後塞進後車廂押往桃園中壢囚禁虐打。

黃男遭押走時第一時間還傳訊向妻子求救，但警方獲報後第一時間也找不到黃男下落；在囚禁的3天時間裡，鐵霸與妻子都未露面，僅透過電話要求黃男籌款1600萬元，並匯入指定帳戶，否則就要對他「灌水、灌油」，黃男聞言後心生恐懼，但始終無法順利籌款，加上警方已經介入偵辦，並持續約談相關人士到案，對鐵霸形成壓力，最終在逼迫黃男簽下1600萬本票後，由小弟帶著他主動前往中山分局投案。

事後鐵霸與妻子雙雙遭檢警起訴，台北地院一審判處鐵霸有期徒刑1年2月、妻子李婕語有期徒刑10月，案經上訴至二、三審均被駁回，判決定讞。據悉，鐵霸與妻子在服刑前將戶籍遷往宜蘭，並於9月下旬至宜蘭監獄報到入監。