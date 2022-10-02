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超長壽基因！西班牙12人兄弟姊妹「合體破1058歲」創金氏紀錄

▲▼長壽基因！西班牙12人兄弟姊妹「合體破1000歲」創金氏紀錄。（圖／翻攝金氏世界紀錄官網）

▲西班牙一個擁有12名兄弟姐妹的家庭打破金氏世界紀錄。（圖／翻攝金氏世界紀錄官網）

記者王佩翊／編譯

西班牙大加那利島住著一個特殊的長壽家庭，全家12個兄弟姊妹的總年齡高達1058歲，創下金氏世界紀錄，比前一個取得的紀錄家庭還要高出16歲。兄弟姊妹中最年長的是98歲的大兒子，最年幼的則是76歲的小兒子。特別的是，全家12個兄弟姊妹從小到大都未曾離開家鄉，長年在此工作、成家，因此儘管高齡，感情依舊非常緊密，時常相聚。

▲▼長壽基因！西班牙12人兄弟姊妹「合體破1000歲」創金氏紀錄。（圖／翻攝金氏世界紀錄官網）

▲最大的哥哥跟最小的弟弟差了22歲。（圖／翻攝金氏世界紀錄官網）

根據金氏世界紀錄官網9月28日公布的最新案例，這12名同父同母的兄弟姊妹來自西班牙大加那利島莫亞鎮，他們父母莫德斯托（Modesto Hernández）與瑪蒂娜（Modesto Hernández）在1924年至1946年間生下7個兒子與5個女兒，並在這個小城鎮將12個孩子養育成人。

12個兄弟姊妹分別為1924年出生的老大喬斯（Jose）、1926年出生的老二亞歷杭德羅（Alejandro）、1928年出生的老三卡門（Carmen）、1929年出生的老四胡安（Juan）、1930年出生的老五羅賽莉奧（Rosario Ofelia）、1932年出生的老六亞曼達（Amanda）、1934年出生的老七莫德斯托（Modesto）、1936出生的老八安吉拉（Angela）、1938年出生的老九佛朗斯西科（Francisco）、1941年出生的老十格格莉亞（Gloria）、1943年出生的老十一米格爾（Miguel）以及1946年出生的老么路易斯（Luis）。

▲▼長壽基因！西班牙12人兄弟姊妹「合體破1000歲」創金氏紀錄。（圖／翻攝金氏世界紀錄官網）

▲▼如今12個兄弟姊妹開枝散葉，變成超級大家庭。（圖／翻攝金氏世界紀錄官網）

▲▼長壽基因！西班牙12人兄弟姊妹「合體破1000歲」創金氏紀錄。（圖／翻攝金氏世界紀錄官網）

他們12人的年齡總和超過1058歲，成功打破金氏世界紀錄。對此，這家人表示，從未想過能打破一項世界紀錄，然而6月的某次家庭聚會中，全家人偶然聊到這個話題，於是就開始蒐集資料，並聯絡金氏世界紀錄，成功在9月獲得認證。

這12名創下金氏世界紀錄的兄弟姊妹不但長壽，感情也非常親密，他們從小就生活在莫亞鎮，一起上學、一起工作，並在這裡度過一生。

▲▼長壽基因！西班牙12人兄弟姊妹「合體破1000歲」創金氏紀錄。（圖／翻攝金氏世界紀錄官網）

▲前一項紀錄保持家庭的總年齡為1042歲。（圖／翻攝金氏世界紀錄官網）

這項紀錄的前一個保持者是一個來自巴基斯坦的家庭，這個家庭也有12個兄弟姊妹，他們在2021年的總年齡是1042歲，年齡分布在75歲至97歲。

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金氏世界紀錄長壽

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