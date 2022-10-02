莫三比克5歲小孩加入IS！　聖戰士慘被「獅子、鱷魚」攻擊致死

▲莫三比克的IS恐怖份子會遭到野生動物襲擊。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

極端組織伊斯蘭國（Islamic State）持續在非洲擴張，尤其恐怖份子為了爭奪天然氣資源，持續在莫三比克與政府軍交戰，當地警長就指出，這些人除了死於槍火之外，還有不少人是因獅子、鱷魚、大象等野生動物攻擊而死。聯合國也表示，莫三比克的IS組織吸收大量兒童加入，甚至還有年僅5歲的孩童能操作槍枝。

根據《泰唔士報》報導，莫三比克東北部德爾加杜角省（Cabo Delgado）富藏天然氣資源，效忠IS的青年黨（Al-Shabaab）武裝份子就在當地和政府軍持續交戰。當地基桑加地區（Quissanga）警長拉斐爾（Bernardino Rafael）表示，這些恐怖份子會在偏遠村莊屠殺村民，還會燒掉房屋。

▲莫三比克效忠IS的青年黨武裝分子。（圖／達志影像／美聯社）



不過，拉斐爾說，在最新一次的衝突中，他們埋葬了16名武裝分子的屍體，其中一部分的人是死於槍火之下，「另一些人死於獅子、毒蛇、大象，甚至是鱷魚等動物的襲擊。」IS成員經常利用當地森林作為掩護，但也不免遭受野生動物攻擊，有些人甚至會被啃食。

英國智庫《國際戰略研究所》指出，IS從2017年開始在莫三比克發起攻擊，特別是天然氣資源豐富的德爾加杜角省，且從2020年起變得更加暴力。IS試圖利用當地積弱不振的政權、社會經濟問題，還有種族與宗教差異，在當地建立一個分離政權。

莫三比克的動亂已經造成超過4000人傷亡、95萬人流離失所，聯合國去年發布了一項報告指出，IS持續在當地招募「兒童」加入作戰，據稱年紀最小的僅有5歲，他還能操作槍枝。

►更多熱門國際新聞

超長壽基因！西班牙12人兄弟姊妹「合體破1058歲」創金氏紀錄

英男收留烏克蘭妹！私奔到分手只花4個月 她小三當不成…要回國了

印尼球場「人踩人」釀174死！官員爆門票超賣4千張 總統下令調查

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》