白金漢宮釋出最新官方照！威廉凱特走進王室核心　不見哈利梅根

▲英國白金漢宮1日發布最新官方照片。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國白金漢宮1日晚間發布最新官方照片，可見國王查爾斯三世與王儲威廉站在中間，兩旁則是王后卡蜜拉及威爾斯王妃凱特，4人身穿黑色服裝，臉上掛著溫暖笑容，分析指出，這也意味著威廉與凱特走進王室核心。不過另個顯而易見的焦點是，哈利與夫人梅根並未參與其中。

綜合天空新聞等英媒報導，這張照片拍攝於英國女王伊莉莎白二世國葬的前一晚，也就是18日這天，拍攝地點為白金漢宮。依據照片，查爾斯一手插進口袋、一手從後方環抱卡蜜拉腰部，儘管面對著女王逝世的艱難時刻，但看起來似乎很放鬆。威廉雙手放在身前，凱特的手臂放在威廉身後。

分析指出，這張照片展現出，在英國女王過世之後，威廉與凱特給予國王查爾斯與王后卡蜜拉的支持。也有人認為，新的王室肖像照把威廉與凱特置於王室核心地位。王室專家認為，大眾接下來將會習慣查爾斯與威廉共同出席官方活動的場面。外傳威廉王儲將與查爾斯分擔部分職責，以便為73歲的查爾斯減輕負擔。

▲王儲威廉與王妃凱特9月22日出席葬禮後的第一個王室公務行程出席活動。（圖／路透）

在這張照片拍攝後不久，4人就在白金漢宮為各國元首舉行盛大招待會。這是查爾斯登基後第一個重大活動，也是白金漢宮有史以來舉辦世界領袖政要的最大規模聚會之一。

每日郵報指出，薩塞克斯公爵哈利王子與薩塞克斯公爵夫人梅根並未受邀參加這場活動，不在出席名單上，因為兩人已脫離王室生活，並非在職的王室成員。如今隨著白金漢宮發布最新官方照片，顯示出新的英國王室4人組合正在形成，也就是查爾斯、卡蜜拉、威廉與凱特。

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