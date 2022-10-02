遭尼加拉瓜列不受歡迎人物　歐盟大使離境

▲圖為歐盟駐尼加拉瓜使館。（圖／路透）

中央社馬納瓜1日綜合外電報導

尼加拉瓜與國際社會的關係陷入緊張，歐洲聯盟大使穆什海特在遭總統奧蒂嘉政府列為「不受歡迎人物」之後短短3天，已於今天離開尼加拉瓜。

路透社報導，歐盟上週在聯合國大會呼籲尼加拉瓜釋放「政治犯」，尼國外交部長蒙卡達（Denis Moncada）隨後口頭通知歐盟大使穆什海特（Bettina Muscheidt），說她應離開尼國。

總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府昨天同時宣布與荷蘭斷交。

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）今天在社群媒體推特（Twitter）表示：「對於尼加拉瓜做出斷絕外交關係的不當決定，荷蘭深感遺憾。針對尼加拉瓜日益惡化的民主結構和侵犯人權情事，我們採取堅定的立場。」

他又說：「其他國家也注意到有困難與尼加拉瓜維持公開對話。我們將與歐盟討論下一步。」

除此之外，尼加拉瓜第一夫人兼副總統穆麗優（Rosario Murillo）近日也宣布，尼國不會讓美國新任命的大使羅德里格斯（Hugo Rodriguez）入境接任新職。

奧蒂嘉政府並於今年3月驅逐了梵蒂岡駐尼加拉瓜大使索默塔克（Waldemar Sommertag）。