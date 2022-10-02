收復利曼！烏克蘭士兵嗨到狂舞　10秒影片飆破170萬點閱

▲烏軍包圍收復利曼之前，就已經在跳舞慶祝。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭1日收復東部城鎮利曼（Lyman），宣告俄軍重大挫敗。不過就在正式取得此次勝利之前，烏軍早已士氣大振，在室內關燈拿螢光棒狂舞的畫面瘋傳，如今影片瀏覽數更已衝破170萬人次。

When you see that Ukrainian troops are about to encircle Lyman. pic.twitter.com/MPFMeCSiQD — Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) September 29, 2022

依據基輔獨立報記者索羅金（Oleksiy Sorokin）9月29日在推特發布的影片，只見整群身穿軍裝的烏兵齊聚室內，其中一人戴上頭盔後朝其他人所在位置走去，在燈光熄滅後，突然拿出紅色螢光棒開始興奮熱舞。索羅金透過文字說明，「烏克蘭軍隊即將包圍利曼」。

俄軍今年5月佔領利曼，但依據烏克蘭軍方發言人9月30日的說法，烏方包圍利曼的行動進入最後階段，敵方運送彈藥、人力的所有路徑與後勤路線均已處於烏克蘭火力控制之下。而俄羅斯國防部1日證實，俄軍已撤出該座城市據點。

烏克蘭澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也表示，烏克蘭將於一週內收復更多東部頓巴斯地區的失土。

▼ 烏克蘭武裝部隊在利曼行政大樓前發表聲明。（圖／路透）

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