收復利曼！烏克蘭士兵嗨到狂舞　10秒影片飆破170萬點閱

▲烏軍包圍收復利曼之前,就已經在跳舞慶祝。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭1日收復東部城鎮利曼(Lyman),宣告俄軍重大挫敗。不過就在正式取得此次勝利之前,烏軍早已士氣大振,在室內關燈拿螢光棒狂舞的畫面瘋傳,如今影片瀏覽數更已衝破170萬人次。

When you see that Ukrainian troops are about to encircle Lyman. pic.twitter.com/MPFMeCSiQD