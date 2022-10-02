▲英國物理學會撤回近900篇的假論文。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

台灣近日接連爆出論文抄襲爭議，相關議題也引發高度討論，然而不只在台灣，各國或多或少也都會出現論文抄襲的情況。英國物理學會光是2022年就被迫撤回近900篇「假論文」，當中有超過一半的論文都是由中國大陸籍的作者所著。

根據《泰晤士報》報導，1874年成立於倫敦的英國物理學會（Institute of Physics，簡稱IOP）至今已經有超過140年的歷史，然而該協會指出，光是在2022年內就已經被迫撤回將近900篇「涉及虛假」的科學論文。其中有高達497篇是由中國大陸籍的作者所撰寫，其餘多是來自印度或伊朗的科學家。

遭到英國物理學會撤回的論文大多是出自「論文工廠」，論文工廠是一種地下化的操作，專門生產偽造的研究結果，並將這些假論文安排發布在西方國家的學術期刊上。這些論文的研究領域遍及化學工廠到人工智慧，也被批是「工業化量產的詐欺」。

如果想成為假論文的掛名作者，根據發布期刊的學術地位與作者列名順序，需要花費500至5000美元不等的價錢（約新台幣1.6萬至16萬元）。論文工廠還會在臉書等社群媒體投放廣告，以吸引顧客上門。

另一方面，學術期刊出版商Hindawi日前也宣布將撤回旗下16種期刊的511篇論文，因為這些論文涉及造假，包含重複的文本評論、讓少數人進行大量評論或者濫用數據庫。Hindawi甚至懷疑，有些論文是出自「論文工廠」。

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