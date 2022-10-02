　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男方聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店　姊姊傻了：妹妹居然同意

中國福建有對夫妻打算將婚禮辦在麵館，而且要和長輩大壽一起舉辦。（示意圖／翻攝自pexels）

▲中國福建有對夫妻打算將婚禮辦在麵館，而且要和長輩大壽一起舉辦。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

結婚是人生大事，許多人都希望婚禮氣派隆重，通常會選在高級飯店舉辦。然而，中國福建有一名女子抱怨，妹妹即將結婚，男方卻把地點選在住家附近的一家麵館，甚至男方決定把婚禮和長輩做大壽時一起辦，讓她傻眼至極。

「不理解，真心不理解」，原PO在微博崩潰發文，透露妹妹把婚宴地點訂在一家滷麵店，她好奇搜尋了一下，就是一般小吃店，但明明男方家境優渥，聘禮金甚至給了幾十萬人民幣，不解為何婚宴這樣寒酸，為此感到相當離譜。

親妹婚宴辦在麵館「等男方長輩大壽合辦婚禮」　姊姊傻眼：明明聘禮幾十萬

▲原PO不理解為何男方這麼小氣。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO指出，附近明明很多高級酒店，甚至不入流的小酒店也很多，她可以接受鄉村在這樣的地方擺流水席，但無法理解選在麵館，「我是實在不能理解」。更讓她吃驚的是，婚禮還要等男方家長過年做大壽時，再一起合辦，但是妹妹居然同意了，「我的天，是我的思想太超前了嗎？」

原PO認為，結婚對雙方都是一輩子的人生大事，新郎和新娘就應該是當天最閃耀的，假如把做壽和結婚放在一起，反而會失焦，「那當天誰才是主人公，誰才是主角？」不過，媽媽和奶奶都答應了，她猜測是時代的鴻溝，萬萬沒想到妹妹也接受，瞬間變得不認識，「這還是那個跟我一起長大，上同一所學校的妹子嗎？」

延伸閱讀
再遭娜美開嗆：毛一堆　連千毅「PO圖還原真相」無奈嘆：聽老婆的就對了
合體具俊曄放閃…大S狀態極佳遭疑修圖　「幕後合照曝光」網驚：愛情滋養人
吳念真被國師斷言「無法退休」　維持40年婚姻靠「忍一時風平浪靜」

►適合小朋友的「益生菌」60條特價1680元！調整體質、幫助消化

ET快訊
男生vs.女生誰比較色？網吵翻　最美博士解答了
周杰倫巴黎看秀「世紀合體大咖天后」　睽違18年網嗨翻
士林夜市驚見「小老虎撲向人群」追烤玉米　遊客搶拍牠便便
股市狂跌　投資專家「大買這2檔ETF」至少賺6%
根本天使！重傷準新娘嘆：移工也不願意　清醒第一句話好揪心
全球首例！14歲富家少女輕生　官方認定「社群媒體」致死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男方聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店　姊姊傻了：妹妹居然同意

林毅夫發表70歲感言　稱自己沒選「在台灣作明星式菁英」

朋友小孩的豬公「存了10幾萬」　他忍不住「殺豬偷錢」被判6個月

生吞「魚膽」！她肝功能衰竭險喪命　醫警告：毒素堪比砒霜

陸十一黃金週　逾千疫情中高風險區民眾禁外出

陸「十一」長假首日發生悲劇　巴士翻車已造成8死21傷

睡著的小朋友舉手！幼稚園午休「裝睡測試」全班都上了老師的當

機車路邊自燃「路人顧拍照」　16歲妹「淡定拿滅火器」5分鐘搞定

18歲妹陷「公安戀愛詐騙」　自拍「被綁架影片」勒索父母2千萬元

北京8人「未落實防疫要求」被刑事立案調查

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

關穎160坪一戶兩梯豪宅曝光！ Joeman驚呆「工作間像VIP室」

韓韶禧「打眉釘」帥氣現身　一身黑OOTD顏值零死角!!

白犀牛生產過程超震撼　「寶寶破膜」過程全紀錄

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

女不爽被炒...乾哥撂人挺　堵老闆談判釀11人大亂鬥

男方聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店　姊姊傻了：妹妹居然同意

林毅夫發表70歲感言　稱自己沒選「在台灣作明星式菁英」

朋友小孩的豬公「存了10幾萬」　他忍不住「殺豬偷錢」被判6個月

生吞「魚膽」！她肝功能衰竭險喪命　醫警告：毒素堪比砒霜

陸十一黃金週　逾千疫情中高風險區民眾禁外出

陸「十一」長假首日發生悲劇　巴士翻車已造成8死21傷

睡著的小朋友舉手！幼稚園午休「裝睡測試」全班都上了老師的當

機車路邊自燃「路人顧拍照」　16歲妹「淡定拿滅火器」5分鐘搞定

18歲妹陷「公安戀愛詐騙」　自拍「被綁架影片」勒索父母2千萬元

北京8人「未落實防疫要求」被刑事立案調查

孫協志揪金鐘「分類入圍標準模糊」　《飢餓》遭大清票：無法接受

新北青年蔡文培紮根金山3年　用聲音傳遞在地多元特色魅力

BMW高階主管稱電動車「不必追求更高續航力」：1000公里已足夠

張進德發生罕見失誤丟分　悍將還沒打完已6失誤

幕後／林佳龍土城造勢74社團登台　「真頭家」無懼烈日傾力相挺

周杰倫巴黎看秀「世紀合體超大咖天后」！　睽違18年網嗨翻：求合作

中邪出現幻覺？她每「聞到屁味」下秒癲癇就發作！　醫曝真相

陳薇仲公布3大性別平等政見　期許自己成為「友善政治+1」力量

男生vs.女生誰比較色？網吵翻　最美博士「7個字解答了」

盧秀燕首現身競總「沒政治味飄咖啡味」　邀年輕人寫明信片談台中

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

大陸熱門新聞

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

新娘走錯房間「硬上伴郎床」！清醒後爆哭提告

試睡床墊「躺下就打呼」！他醒來立刻買了

睡著的小朋友舉手！全班都上了老師的當

吃麵被要求戴口罩　老闆罵：你們中邪啦！

維安警戒！天安門人潮爆量

26歲女為報恩倒追71歲翁！甜嫁生下1子

陸十一黃金週　逾千中高風險區禁外出

李克強：貫徹黨解決台灣問題的總體方略

聘金給幾十萬！婚宴卻辦在小吃店

伴郎團遭「團滅」　新娘：我還放水了

「露鳥軍團」跑進漁市　大媽：個個都大條

機車路邊自燃　16歲妹拿滅火器5分鐘搞定

林毅夫稱自己沒選「在台灣作明星式菁英」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

69歲曾志偉「擁吻26歲超兇艷模」極樂影片瘋傳！

中職啦啦隊晃爆27秒！　最後伸進胸掏出亮點

處理焦屍後突亡..48歲警死因曝　留妻與大學兒哭斷腸　

謝忻「大尺度私密照」又外洩！閨蜜男星洩密PO出

龍山寺不靈了？命理師曝原因：兵將罷工了

快訊／夏克立罕見動怒哭了！離婚黃嘉千嗆「謊言」

不適合交往「3對相剋星座CP」出爐！第2名難溝通

獨／少女騎北宜慘死　生前最後求助訊息曝

鄭家純無碼私密照不怕外流！　

士林夜市復活！「白晝之夜」現場畫面曝光

逾4000萬存款辦1年定存！可用餘額竟歸0

20多歲女呆坐烤肉不　報警才知背後藏洋蔥

黃豪平主持婚禮遭「新人親戚公開罵爆」　還原現場真相

16歲女北宜遭輾斃！母要向水泥求償　駕駛喊冤這樣說

白晝之夜「2大缺點」被狠批！網去完失望了

更多

最夯影音

更多
太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」

太緊張？他陪老婆生產　見女兒出生「興奮暈倒」
李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

李承鉉崩潰痛哭！摯友驟逝　吳建豪緊抱安慰：照顧好自己

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

浪浪誤闖禁區玩被抓包！　他教官口吻訓話：緊登來

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

帥氣歐巴→長髮宅大叔　她曬尪婚前婚後驚人對比

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

被抓包家中有異性衣物　神回覆讓女友一秒嬌羞

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面