她隆乳鹽水袋用18年變「噁心沼澤水」　大量黴菌漂浮！害怪病纏身

記者張寧倢／綜合外電報導

美國婦女莉瑪（Melissa Lima）在20年前進行隆乳手術後，對自己的身材感到更有自信。然而，她卻從2010年開始出現關節疼痛、發炎的問題，多年求醫也找不出病因，直到她取出用了18年的乳房植入物發現裡面已經發霉變黑，看起來就像髒髒的「沼澤水」，纏身10年的怪病也在術後逐漸痊癒。

▲美國一名女子乳房植入物在體內放18年後取出發現，其中一邊竟然發霉導致她怪病纏身。（圖／翻攝TikTok／@melissalima713，下同）

莉瑪在一則超過500萬次觀看的TikTok影片中呼籲大眾提高對隆乳手術的風險認知，影片字幕寫道，因為對鏡頭前的樣子感到焦慮不安，她在2002年動了隆乳手術，8年間並無任何副作用，但情況在2010年急轉直下，莉瑪開始出現關節疼痛、發炎、水腫、憂鬱等症狀，嚴重時甚至無法下床為孩子做飯，「看了100多位醫生都找不到答案，我就這樣放棄了。」

▲莉瑪（Melissa Lima）做完隆乳手術將近20年才發現植入物已經發黑變質。

直到一名友人告訴她有關乳房植入物疾病（Breast Implant Illness）的問題，在怪病纏身近10年後，莉瑪終於決定在2020年10月開刀取出植入物。她表示，這個決定真的「救了她一命」。影片中可見，她右側的乳房植入物已經發黑，流體變成茶褐色，裡頭還有許多像青苔一樣的漂浮物質。她說，「是的，那是黴菌。」

▲莉瑪關節發炎、全身多處腫脹，將近10年都找不出病因。

術後幾小時後，莉瑪的臉部和眼睛就已經明顯消腫，後來身體也慢慢恢復健康。2年後的現在，她已經康復了約9成，雖然還有固定服藥、部分關節疼痛，但臉部和身體皮膚都沒有腫脹或皮疹問題，影片中的莉瑪看起來越活越年輕，而她最高興的莫過於做回兒子們心中健康快樂的媽媽。她也不忘提醒人們注意乳房植入物疾病的風險，「你永遠不知道它們會在體內引起何種反應」。

▼莉瑪現在的模樣和過去患病時相差甚遠，越活越年輕。

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