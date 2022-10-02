內馬爾公開力挺也沒用！巴西總統民調慘輸14％　前任有望重新掌權

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴西2日將舉行總統大選，足球巨星內馬爾（Neymar）日前直接在個人社群公開力挺波索納洛（Jair Bolsonaro），但這似乎也挽救不了波索納洛的支持度。最新民調指出，前總統魯拉支持度超過50％，有機會重回大位。

- Reeleição Hexa.

- Valeu, @neymarjr !



Brasil acima de tudo!

Deus acima de todos!



pic.twitter.com/RCdW6tEEN3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 29, 2022

內馬爾9月30日在擁有840萬追蹤者TikTok發文力挺波索納洛，甚至直接在影片中大跳波索納洛競選廣告舞蹈。不過，這對波索納洛的支持度似乎沒有太大幫助，根據1日公布的最新民調顯示，曾因貪腐入獄的前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）支持度達51％，有機會重新掌權。

▲巴西總統參選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。（圖／路透）



民調機構IPEC統計，魯拉的支持度比波索納洛高出14個百分點；民調公司CNT/MDA、iant /Quaest公布的民調結果則顯示，魯拉的支持度分別是48％與49％，擁有絕對的領先優勢。

根據巴西大選規定，如果2日的首輪選舉中，沒有候選人的支持度超過50％，就最高票的兩位候選人，將在10月30日進行第二輪投票。

波索納洛執政期間，無法解決巴西國內的疫情、經濟、不平等和暴力貪腐問題，加劇民眾對右翼政府的不滿，若魯拉再次當選，將讓巴西再次重回左翼政權。波索納洛近來也頻頻發動攻擊稱，魯拉會迫害神父和牧師，甚至使墮胎和毒品合法化。

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