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喻普丁雙手染血！俄駐紐約領事館被潑漆抗議　鐵門大片鮮紅

▲▼俄羅斯駐紐約領事館9月30日凌晨遭人噴漆、潑漆。（圖／路透）

▲俄羅斯駐紐約領事館9月30日凌晨遭人潑漆。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁宣布併入烏克蘭東部4個地區，引發西方強烈譴責，基輔當局隨即申請加入北約。抗議聲浪也在美國湧現，俄羅斯駐紐約領事館在周五凌晨遭人潑漆，大樓外牆和門口覆蓋大片鮮紅油漆，另一座俄羅斯東正教教堂未能倖免。有民眾表示，「這顯然代表著鮮血，而俄羅斯要為此（鮮血）負責。」

▲▼俄羅斯駐紐約領事館9月30日凌晨遭人噴漆、潑漆。（圖／路透）

▲俄領事館大門幾乎快變成一片鮮紅。

根據《紐約郵報》報導，紐約警方9月30日凌晨1時30分接獲報案，稱在第五大道附近的俄羅斯駐紐約領事館遭到噴漆破壞。現場照片可見，領事館外牆、窗戶和一扇雙開大門都被潑灑大片紅漆，連領事館牌板也變成整面紅色，不過現場並未留下任何可辨識的文字。紐約警察局認為這「可能是一起偏見事件」，但調查尚無任何進展。

▲▼俄羅斯駐紐約領事館9月30日凌晨遭人噴漆、潑漆。（圖／路透）

▲領事館門口牌板也變成紅色。

據CNN報導，位於曼哈頓上東區（Upper East Side）的聖尼古拉俄羅斯正教會主教座堂（St. Nicholas Russian Orthodox Cathedral）台階上也被人潑灑紅漆，教堂發言人已向CNN證實此事，「我們真的無法理解那些允許他們在大教堂進行破壞行為的人，我們為他們祈禱」。不過，紐約警察局表示他們並不知道此事，也未進行調查。據悉，大教堂今年已發生過2次潑漆或被塗鴉「侮辱性」字眼的破壞事件，也接過辱罵、威脅的電話和電子郵件。

▲▼俄羅斯駐紐約領事館9月30日凌晨遭人噴漆、潑漆。（圖／路透）

▲路過民眾在地上擺放鮮花，宛如在哀悼戰爭中的犧牲者。

《紐約郵報》稱，網路社交媒體和路過民眾都將這種潑漆破壞行為，解讀成針對俄羅斯侵略烏克蘭的抗議。39歲的菲利普絲（Maria Phillips）出生在前蘇聯，現居倫敦，她拍下了潑漆現場的照片並說，「我被觸動了，這顯然代表著鮮血，而俄羅斯要為此負責。殺死烏克蘭人民，讓人們在戰爭中死去，這是毫無意義、殘忍且愚蠢的。」

▲▼俄羅斯駐紐約領事館9月30日凌晨遭人噴漆、潑漆。（圖／路透）

▲領事館外牆監視器也被潑漆。

57歲的科瓦蓮柯（Marina Kovalenko）11年前從俄羅斯移居美國，現就住在領事館附近，她在網路上看到照片後趕緊跑到現場看。報導稱，對她來說這是一件藝術品，不僅讚揚了破壞者還表示萬一他們被抓，她也願意幫忙付保釋金，「我知道這是犯罪，我希望我也有勇氣做這種事。」她認為，在俄國政府改變方針之前，這些油漆都應該保存下來。

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