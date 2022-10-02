印尼足球賽爆衝突至少127死！警射催淚彈　「人踩人」狂逃畫面曝

記者張方瑀／綜合報導

印尼足球聯賽發生球迷騷亂事件，結果警方朝球場與看台發射催淚彈驅離後，竟演變成嚴重踩踏事件，目前已知至少造成127人死亡。

Penembakan gas air mata salah satu penyebab puluhan jiwa tewas di stadion kanjuruhan. STOP KOMPETISI ATAS DASAR KEMANUSIAAN! Cc @jokowi @Kiyai_MarufAmin pic.twitter.com/O5kgtSbgK7 — Instagram @akmalmarhali20 (@akmalmarhali) October 1, 2022

綜合外媒報導，印尼甲級足球聯賽在當地時間1日晚上舉行，主場的阿雷馬（Arema FC）以3比2輸給爪哇的帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya），結果比賽結束時，數十名阿雷馬的球迷衝入球場，與另一隊球迷發生暴力衝突。

警察抵達現場後朝著球場與看台區發射催淚瓦斯，引發嚴重踩踏事件，更有許多人吸入氣體後，出現呼吸困難，或是跌倒在地遭人踩過。從推特曝光的畫面可以到，全場充斥著催淚瓦斯，而球迷紛紛爬過看臺準備逃跑，甚至有人拍到球場附近的醫院走廊上，堆滿死者遺體的畫面。

#Drame | Au moins 120 supporters de football sont morts en #Indonésie après une émeute lors d'un match de championnat opposant #AremaFC à #PersebayaSurabaya. pic.twitter.com/PMVML6BFo5 — 7info (@7info_ci) October 1, 2022

印尼警方表示，目前已知至少造成127人死亡、180人受傷，由於傷者人數太過龐大，周圍醫療資源有限，死亡人數恐會再攀升。現場也流出不少軍警拿著棍棒朝球迷狂打的畫面，印尼足球協會（PSSI）表示，所有比賽將暫停一周，會針對這起意外進行調查。

▲印尼足球賽驚爆踩踏事件。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）



NEW - Over 100 people were killed tonight in riots that broke out at a football match in Indonesia.pic.twitter.com/hGZEwQyHmL — Disclose.tv (@disclosetv) October 1, 2022

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