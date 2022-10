印尼足球賽爆衝突至少127死！警射催淚彈　「人踩人」狂逃畫面曝

記者張方瑀/綜合報導

印尼足球聯賽發生球迷騷亂事件,結果警方朝球場與看台發射催淚彈驅離後,竟演變成嚴重踩踏事件,目前已知至少造成127人死亡。

綜合外媒報導,印尼甲級足球聯賽在當地時間1日晚上舉行,主場的阿雷馬(Arema FC)以3比2輸給爪哇的帕爾斯巴亞(Persebaya Surabaya),結果比賽結束時,數十名阿雷馬的球迷衝入球場,與另一隊球迷發生暴力衝突。

警察抵達現場後朝著球場與看台區發射催淚瓦斯,引發嚴重踩踏事件,更有許多人吸入氣體後,出現呼吸困難,或是跌倒在地遭人踩過。從推特曝光的畫面可以到,全場充斥著催淚瓦斯,而球迷紛紛爬過看臺準備逃跑,甚至有人拍到球場附近的醫院走廊上,堆滿死者遺體的畫面。

印尼警方表示,目前已知至少造成127人死亡、180人受傷,由於傷者人數太過龐大,周圍醫療資源有限,死亡人數恐會再攀升。現場也流出不少軍警拿著棍棒朝球迷狂打的畫面,印尼足球協會(PSSI)表示,所有比賽將暫停一周,會針對這起意外進行調查。

▲印尼足球賽驚爆踩踏事件。(圖/達志影像/美聯社,下皆同)



NEW - Over 100 people were killed tonight in riots that broke out at a football match in Indonesia.pic.twitter.com/hGZEwQyHmL