影片曝！90歲嬤飆速闖紅燈　「毀滅5車」拉他一起死

記者張靖榕／綜合外電報導

加拿大愛德蒙頓東南部日前發生一起路口奪命車禍，5輛車嚴重毀損，2人死亡、3人受傷。其中肇禍駕駛竟然是一位猛踩油門闖紅燈的90歲婦人，警方正在進一步調查。

▲90歲婦人高速闖越紅燈，與另一名車主對撞，2人當場死亡。（圖／翻攝推特）

《加拿大廣播公司》（CBC）報導，90歲的婦人在當地時間28日白天，於愛德蒙頓東南地區第50街與34大道交叉口，因不明原因不顧紅燈號誌，竟然毫無減速衝向路口闖越紅燈，當場與另一台車頭對撞。

Two dead after five-vehicle collision in southeast Edmonton



“It was reported to police that a Toyota Camry was travelling eastbound on 34 Avenue at a high rate of speed when it went through a red light at 50 Street.”https://t.co/qZssM6flb2#yeg pic.twitter.com/k0EujqLEOa — Edmonton Sun (@Edmontonsun) September 29, 2022

行車紀錄器顯示，在對向停等紅燈的車主接下來也受到嚴重撞擊，鏡頭頓時旋轉後漆黑一片。

報導指出，90歲女駕駛和第一輛左側車頭位置慘遭撞擊的50歲車主當場死亡，事故還造成20多歲男子、50多歲男子及60多歲女子各一名受傷，所幸送醫後沒有大礙。