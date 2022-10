影片曝！90歲嬤飆速闖紅燈　「毀滅5車」拉他一起死

記者張靖榕/綜合外電報導

加拿大愛德蒙頓東南部日前發生一起路口奪命車禍,5輛車嚴重毀損,2人死亡、3人受傷。其中肇禍駕駛竟然是一位猛踩油門闖紅燈的90歲婦人,警方正在進一步調查。

▲90歲婦人高速闖越紅燈,與另一名車主對撞,2人當場死亡。(圖/翻攝推特)

《加拿大廣播公司》(CBC)報導,90歲的婦人在當地時間28日白天,於愛德蒙頓東南地區第50街與34大道交叉口,因不明原因不顧紅燈號誌,竟然毫無減速衝向路口闖越紅燈,當場與另一台車頭對撞。

“It was reported to police that a Toyota Camry was travelling eastbound on 34 Avenue at a high rate of speed when it went through a red light at 50 Street.”https://t.co/qZssM6flb2#yeg pic.twitter.com/k0EujqLEOa