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烏克蘭申請加入北約　俄軍失守烏東重鎮利曼

▲▼烏東重要城鎮利曼（Lyman）作戰的烏克蘭軍隊。（圖／路透）

▲烏東重要城鎮利曼（Lyman）作戰的烏克蘭軍隊。（圖／路透） 

文／中央社 

俄羅斯總統普丁宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土納入版圖，隨即烏克蘭總統澤倫斯基宣告已申請加入北約；另外，烏克蘭軍方指出，烏軍正挺進烏東重鎮利曼，當地本有數千名俄軍。

●俄軍失守 烏克蘭軍隊挺進頓內茨克重鎮利曼

烏克蘭國防部1日表示，烏軍正在「挺進」烏東頓內茨克州（Donetsk）重鎮利曼（Lyman）。

烏克蘭國防部在推特發文指出：「烏克蘭空降突擊軍（Air-Assault Forces of Ukraine）正在進入頓內茨克州利曼鎮。」推文也張貼影片，顯示士兵在寫有利曼鎮名稱的標誌旁舉起烏克蘭國旗。

烏克蘭軍隊稍早曾指出，烏軍已在利曼附近包圍數千名俄羅斯官兵。

●G7外長強烈譴責假公投併吞 批俄再秀新下限

俄國總統普丁（Vladimir Putin）宣布將俄軍占領的烏克蘭4州領土納入版圖，七大工業國集團（G7）外長發布聯合聲明，猛批俄羅斯在公然藐視國際法方面再秀「新下限」。

俄羅斯在烏克蘭東、南部盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克、札波羅熱（Zaporizhzhia）和赫松（Kherson）等4州占領地區舉行的所謂「入俄」假公投9月27日結束，普丁已宣布將相關地區納入俄國版圖。

美、英、德、法以及加拿大、日本、義大利等G7國家外長隨後偕同歐盟外長發布聲明，一致以最嚴厲措辭譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，以及俄國持續違反烏克蘭的主權、獨立和領土完整。

聲明指出，普丁企圖併吞烏克蘭頓內茨克等遭俄軍占領地區，顯示俄羅斯在公然藐視國際法方面，來到新低點。

●北約：普丁加劇衝突 但阻止不了對烏克蘭支持

北大西洋公約組織（NATO）指控普丁挑起俄國侵略烏克蘭的戰爭爆發以來「最嚴重的一次衝突升級」，但也說這阻止不了北約對烏克蘭的支持。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在記者會上說：「我們看到俄羅斯發布動員令，再加上魯莽、危險的核子言論，然後是今天的非法併吞，或企圖併吞烏克蘭部分地區。」

史托騰柏格指出：「總的來說，這是（俄烏戰爭）開打以來，最嚴重的一次衝突升級，普丁的目的是要阻止我們支持烏克蘭，但他不會成功。」

●烏克蘭申請加入北約 澤倫斯基排除與普丁對話

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已宣布申請加入北大西洋公約組織，並排除與普丁對話。

路透社報導，普丁在莫斯科舉行慶祝儀式，宣告烏克蘭4個占領區為俄羅斯領土後，澤倫斯基簽署申請加入北約組織的文件。

澤倫斯基在上傳Telegram的影片中指出：「我們正採取決定性的步驟，申請快速加入北約組織。」

澤倫斯基表示：「只要普丁仍是俄羅斯聯邦的總統，烏克蘭就不會與俄國展開任何協商。我們將只會與新總統協商。」

●澤倫斯基要求盡速加入北約 美方：擇日再議

澤倫斯基宣布申請加入北約，要求盡速成為會員國。美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，此事應該「稍晚一點」再議，並說美國認為支持烏克蘭最佳方式是給予實際援助。

蘇利文回應記者說，烏克蘭加入北約「應該另選時間」。他解釋，美國的看法是，支持烏克蘭最佳的方式，是透過「實際」方式援助烏克蘭當地。

●拜登：美與盟邦不受普丁威脅 保衛北約每寸領土

美國總統拜登指出，美國和北約盟邦不會受普丁威脅，並警告若受到攻擊，這個西方聯盟會保衛北約國家每寸領土。

拜登在白宮談話中表示：「美國和盟邦不會受到威脅。」他說，普丁「嚇不了我們」。拜登之後直接對普丁喊話，在電視鏡頭前用手指著警告，勿將任何攻擊行動從烏克蘭蔓延到北約國家領土。

他說：「美國已做好充分準備，與我們的北約盟邦一起保衛北約國家每寸領土。」他還說：「普丁先生，不要誤解我的話，我說的是每一寸。」

●美通過法案避免政府停擺 再援烏克蘭123億美元

美國國會通過臨時開支法案，在午夜截止期限之前避免政府停擺。法案也包含了協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的123億美元（約新台幣3914億元）援助。

法新社報導，這項援助計畫包括為烏克蘭軍方提供30億美元的武器、補給和軍餉，且允許拜登指示國防部撥付37億美元的武器及其他硬體給烏克蘭。

法案也提供45億美元供烏克蘭維持國家金融穩定，確保政府持續運作。法案通過後，美國為俄烏戰爭支出的金額累計達到650億美元。

●俄烏戰爭未歇 世銀額外金援168億元助烏克蘭

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，世界銀行（World Bank）表示，將提供烏克蘭額外的5億3000萬美元（約新台幣168億6000萬元）援助，世銀援助總額將達到130億美元。

世界銀行透過聲明指出，這筆5億3000萬美元的援助款項來自英國和丹麥，前者提供5億美元，後者提供3000萬美元。

聲明還提到，截至目前為止，世界銀行對烏克蘭的援助總額為130億美元，其中110億美元已全額撥款。

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