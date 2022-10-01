烏克蘭申請快速「加入北約」　拜登開嗆普丁：將保衛北約每寸領土

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基申請快速加入北約，反制俄羅斯宣布烏東4區公投入俄，併入領土以及核武威脅。對此美國總統拜登也公開怒嗆普丁，美國和北約（NATO）不會被普丁的威脅嚇倒，而且他們已做好保衛北約「每一寸領土」的準備。

▲拜登警告普丁，美國與北約已做好準備捍衛北約國家的每一寸領土。（圖／路透）

拜登表示，普丁宣布併吞烏克蘭領土，表明他正在苦苦掙扎，美國與盟友都不會被普丁嚇倒。

拜登強調，「美國和北約已做好保衛北約國家每一寸領土的準備。普丁先生，不要誤解我的話，我說的是每一寸。」

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，正在申請快速加入北約。（圖／路透社）



在俄羅斯吞併了烏克蘭15%的國土後，烏克蘭總統澤倫斯基宣布，該國已簽好相關文件，正在申請通過快速管道加入北約。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）對此表示，「北約現在和未來，都不會承認任何被吞併領土是俄羅斯的一部分，普丁的核威脅是不負責任的行為」。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，烏克蘭申請北約成員國資格的程序「應該在其他的時間處理」

蘇利文進一步解釋，美國的看法是，支持烏克蘭最佳的方式，是透過「實際」的方式援助烏克蘭當地。

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