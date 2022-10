考試中途教室突然爆炸！阿富汗自殺式襲擊增至35死　血腥畫面曝光

An explosion at an educational center in #Kabul , #Afghanistan killed at least 32 people and injured about 40. The explosion occurred during exams. pic.twitter.com/A01IEQkhWL

記者葉睿涵/綜合報導

阿富汗首都喀布爾一間教育中心30日上午發生自殺炸彈攻擊事件,一群自殺炸彈客在當地上午7時30分左右開槍掃射後引爆炸彈,導致案發現場被炸得一片狼藉,多人死傷。聯合國駐阿富汗使團10月1日證實,目前這場襲擊案的死亡人數已上升至35人,另有82人受傷。

▲阿富汗30日發生自殺式襲擊,目前死亡人數已增至35人。(圖/CFP)

綜合外媒報導,阿富汗一群自殺炸彈客在當地上午7時30分左右,闖入位於喀布爾西部的Kaaj教育中心,殺害多名保全人員後對人群開槍掃射,隨後其中一人在可容納500名學生的大教室中引爆炸彈,把教室炸得一片狼藉。

事發當時學生們正在進行大學入學模擬考試,因此這座教育中心當時有不少學生在場,其中多數人是年輕女性。聯合國駐阿富汗使團10月1日告訴法新社,這起自殺式炸彈襲擊造成的死亡人數已上升至35人,另有82人受傷。

#UPDATE The death toll from a suicide bomb attack on a classroom in Kabul has risen to at least 35 and 82 wounded, the UN mission in Afghanistan told @AFP on Saturday. pic.twitter.com/PV1wauyXFI