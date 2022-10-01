考試中途教室突然爆炸！阿富汗自殺式襲擊增至35死　血腥畫面曝光

An explosion at an educational center in #Kabul, #Afghanistan killed at least 32 people and injured about 40. The explosion occurred during exams. pic.twitter.com/A01IEQkhWL — NEXTA (@nexta_tv) September 30, 2022

記者葉睿涵／綜合報導

阿富汗首都喀布爾一間教育中心30日上午發生自殺炸彈攻擊事件，一群自殺炸彈客在當地上午7時30分左右開槍掃射後引爆炸彈，導致案發現場被炸得一片狼藉，多人死傷。聯合國駐阿富汗使團10月1日證實，目前這場襲擊案的死亡人數已上升至35人，另有82人受傷。

▲阿富汗30日發生自殺式襲擊，目前死亡人數已增至35人。（圖／CFP）

綜合外媒報導，阿富汗一群自殺炸彈客在當地上午7時30分左右，闖入位於喀布爾西部的Kaaj教育中心，殺害多名保全人員後對人群開槍掃射，隨後其中一人在可容納500名學生的大教室中引爆炸彈，把教室炸得一片狼藉。

事發當時學生們正在進行大學入學模擬考試，因此這座教育中心當時有不少學生在場，其中多數人是年輕女性。聯合國駐阿富汗使團10月1日告訴法新社，這起自殺式炸彈襲擊造成的死亡人數已上升至35人，另有82人受傷。

#UPDATE The death toll from a suicide bomb attack on a classroom in Kabul has risen to at least 35 and 82 wounded, the UN mission in Afghanistan told @AFP on Saturday. pic.twitter.com/PV1wauyXFI — AFP News Agency (@AFP) October 1, 2022



目前尚未有組織宣稱犯案，不過塔利班發言人穆賈希德（Zabiullah Mujahid）30日透過推特譴責這起事件，並承諾「將採取行動，找到並懲罰犯罪者」。一群阿富汗婦女10月1日走上街頭為在爆炸中喪命的女性們表達不滿，卻狠遭塔利班驅離。

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