俄軍傳「綁架」扎波羅熱核電廠廠長！烏克蘭跳腳：核災風險升高

▲扎波羅熱核電廠廠長傳遭俄軍綁架。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

烏克蘭規模堪稱歐洲之最的扎波羅熱核電廠被俄軍佔領後,在當地9月30日傳出廠長穆拉紹夫(Ihor Murashov)被俄軍綁架的消息,讓人們對核電廠的安全問題感到擔憂。烏克蘭聲稱,俄軍綁架穆拉紹夫已危及核電廠的安全,呼籲俄方立即放人。

綜合外媒報導,烏克蘭國家核電公司(Energoatom)負責人科丁(Petro Kotin)發布聲明指出,穆拉紹夫是在當地30日下午4時左右,從札波羅熱核電廠驅車前往安赫德鎮(Enerhodar)途中被俄軍帶走。

russians kidnapped the director of the Zaporizhzhia nuclear power plant Ihor Murashov. On Sept 30 they detained him on his way from the plant to Enerhodar & took away in the unknown direction, Energoatom informs. russian terrorism endangers the safety of #ZNPP! #saveznpp @iaeaorg pic.twitter.com/EIARvYltl3