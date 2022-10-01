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俄軍傳「綁架」扎波羅熱核電廠廠長！烏克蘭跳腳：核災風險升高

▲▼扎波羅熱核電廠廠長傳遭俄軍綁架。（圖／路透）

▲扎波羅熱核電廠廠長傳遭俄軍綁架。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭規模堪稱歐洲之最的扎波羅熱核電廠被俄軍佔領後，在當地9月30日傳出廠長穆拉紹夫（Ihor Murashov）被俄軍綁架的消息，讓人們對核電廠的安全問題感到擔憂。烏克蘭聲稱，俄軍綁架穆拉紹夫已危及核電廠的安全，呼籲俄方立即放人。

綜合外媒報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人科丁（Petro Kotin）發布聲明指出，穆拉紹夫是在當地30日下午4時左右，從札波羅熱核電廠驅車前往安赫德鎮（Enerhodar）途中被俄軍帶走。

科丁表示，俄軍將穆拉紹夫帶下車後，蒙住了他的雙眼，並載到未知的地點，廠方至今仍未接獲任何穆拉紹夫的消息。科丁強調，穆拉紹夫對核電廠的安全與輻射問題有「主要和專屬責任」，俄軍綁架穆拉紹夫已危及核電廠的作業安全，呼籲俄方立即停止針對核電廠人員的恐怖主義行為，並釋放穆拉紹夫。

自俄羅斯2月侵烏以來，札波羅熱核電廠就一直是雙方的重要議題。烏俄兩國多次指責對方冒著核災危險在電廠附近展開攻擊，導致核電廠最後一個反應爐不得不在9月關閉。烏克蘭總統澤倫斯基最近呼籲俄軍將核電廠附近區域非軍事化。

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