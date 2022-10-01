預測普丁3個月內「自行宣布下台」！　俄前總理揭3關鍵原因

▲ 2003年俄羅斯獨立日，時任總理卡西亞諾夫與普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁9月21日發表演說，揚言若國家領土完整受到威脅，將動用一切手段，暗示以核武報復西方，態度十分強硬。但俄國前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）認為，普丁其實因俄烏戰況相當緊張，且有3項因素使他的權力受到嚴重威脅，3個月內就會自行決定下台。

根據《太陽報》，卡西亞諾夫接受《天空新聞》訪問表示，他認為普丁掌權的時間只剩短短幾周，但不是被普丁核心圈人士逼下台，而是因烏克蘭軍隊實力漸長、動員令使國內動盪加劇及西方制裁引起的經濟問題，3項因素同時出現，可能導致普丁自行下台。

他進一步說明，烏軍實力不斷增強，從俄軍手中奪回大片失土，俄軍無法與烏軍競爭，因為烏軍擁有北約及西方支持，動員令又導致俄國社會動盪惡化，普丁國內支持度狂跌，同時西方制裁逐漸奏效，帶來經濟問題。卡西亞諾夫預測，「我相信3到4個月後會出現關鍵的變化。」

他在2000至2004年間擔任普丁政府的總理，認為普丁現在非常緊張，因為他對烏軍攻勢無能為力，動員令又不得人心，導致反對聲浪加劇，中立者也開始考慮改變態度。

卡西亞諾夫提到，「我不認為普丁身邊的人會強迫他離開，因為我認識其中很多人。他可能很快就會自行做出這項決定，這是最和平的方式，也許不會是明天，但可能在幾個月後發生。」

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