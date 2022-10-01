拜登槓上普丁！怒嗆俄「嚇不了我們」：美國將保衛北約每一寸領土

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯在烏克蘭前線的戰事告急，俄羅斯總統普丁9月大動作頒布局部動員令、舉辦公投吞併烏克蘭4個地區，還語帶威脅地暗示，他可能會對烏克蘭使用核武。美國總統拜登在當地9月30日警告，美國和北約（NATO）不會被普丁的威脅嚇倒，而且他們已做好保衛北約「每一寸領土」的準備。

President Biden addresses Putin following Russia's claim to have annexed parts of Ukraine:



"America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory, every single inch. Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. Every inch." pic.twitter.com/fDABTCzp3t — CBS News (@CBSNews) September 30, 2022

據BBC報導，普丁早前宣布，俄羅斯將把盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱和赫爾松4個在烏克蘭佔領的地區納入國家版圖。與此同時，克里姆林宮近來也頻頻放狠話，除了強調俄軍擁有「各種毀滅性武器」，並將「動用一切手段」捍衛國土外，還聲稱任何針對新吞併地區的攻擊都將被視為攻擊俄羅斯領土，讓烏俄衝突戰火升級。

▲拜登警告普丁，美國與北約已做好準備捍衛北約國家的每一寸領土。（圖／路透）

拜登30日在白宮的談話中譴責普丁的言論「極其魯莽」，還直言，普丁的威脅「嚇不了我們」，而且「美國和盟邦不會因此而屈於威脅」。他也隔著鏡頭對普丁喊話，「美國和北約已做好保衛北約國家每一寸領土的準備。普丁先生，不要誤解我的話，我說的是每一寸。」

在俄羅斯吞併了烏克蘭15%的國土後，烏克蘭總統澤倫斯基宣布，該國已簽好相關文件，正在申請通過快速管道加入北約。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）拒絕就此事發表評論，僅表示北約「現在和未來都不會承認任何被吞併領土上俄羅斯的一部分」，同時指責普丁的核威脅是「不負責任的行為」。