拜登槓上普丁！怒嗆俄「嚇不了我們」：美國將保衛北約每一寸領土

記者葉睿涵／綜合報導
俄羅斯在烏克蘭前線的戰事告急，俄羅斯總統普丁9月大動作頒布局部動員令、舉辦公投吞併烏克蘭4個地區，還語帶威脅地暗示，他可能會對烏克蘭使用核武。美國總統拜登在當地9月30日警告，美國和北約（NATO）不會被普丁的威脅嚇倒，而且他們已做好保衛北約「每一寸領土」的準備。
President Biden addresses Putin following Russia's claim to have annexed parts of Ukraine:— CBS News (@CBSNews) September 30, 2022
"America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory, every single inch. Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. Every inch." pic.twitter.com/fDABTCzp3t
據BBC報導，普丁早前宣布，俄羅斯將把盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱和赫爾松4個在烏克蘭佔領的地區納入國家版圖。與此同時，克里姆林宮近來也頻頻放狠話，除了強調俄軍擁有「各種毀滅性武器」，並將「動用一切手段」捍衛國土外，還聲稱任何針對新吞併地區的攻擊都將被視為攻擊俄羅斯領土，讓烏俄衝突戰火升級。
▲拜登警告普丁，美國與北約已做好準備捍衛北約國家的每一寸領土。（圖／路透）
拜登30日在白宮的談話中譴責普丁的言論「極其魯莽」，還直言，普丁的威脅「嚇不了我們」，而且「美國和盟邦不會因此而屈於威脅」。他也隔著鏡頭對普丁喊話，「美國和北約已做好保衛北約國家每一寸領土的準備。普丁先生，不要誤解我的話，我說的是每一寸。」
在俄羅斯吞併了烏克蘭15%的國土後，烏克蘭總統澤倫斯基宣布，該國已簽好相關文件，正在申請通過快速管道加入北約。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）拒絕就此事發表評論，僅表示北約「現在和未來都不會承認任何被吞併領土上俄羅斯的一部分」，同時指責普丁的核威脅是「不負責任的行為」。
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