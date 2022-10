拜登槓上普丁！怒嗆俄「嚇不了我們」：美國將保衛北約每一寸領土

記者葉睿涵/綜合報導

俄羅斯在烏克蘭前線的戰事告急,俄羅斯總統普丁9月大動作頒布局部動員令、舉辦公投吞併烏克蘭4個地區,還語帶威脅地暗示,他可能會對烏克蘭使用核武。美國總統拜登在當地9月30日警告,美國和北約(NATO)不會被普丁的威脅嚇倒,而且他們已做好保衛北約「每一寸領土」的準備。

President Biden addresses Putin following Russia's claim to have annexed parts of Ukraine:



"America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory, every single inch. Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. Every inch." pic.twitter.com/fDABTCzp3t