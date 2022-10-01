失蹤人妻淪殘屍！兇手竟是老公　「不爽被碎念」勒死焚屍3小時

▲ 女子遭丈夫勒死後放火毀屍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／編譯

南韓大邱發生一起驚悚事件，一名婦女8月底突然失蹤，友人遲遲聯絡不上後報案，警方著手調查竟發現她早已身亡，且兇手就是她結縭27年的丈夫，因不滿妻子半夜將他叫醒，不僅將她活活勒死，還放火焚屍滅證。

根據《國民日報》，這起事件發生於大邱達城郡，死者是一名51歲婦女，和60歲的丈夫因金錢、情感問題長年不睦，未料丈夫因睡夢中被她吵醒又被碎念，8月29日凌晨約4時50分一氣之下勒住她的頸部，將她殺害。

確認妻子死亡後，男子還將遺體裝進行李袋，載到慶尚北道星州郡一處帆布倉庫，淋上汽油後放火焚燒3小時。

友人8月30日發現聯絡不上死者後報案，警方調閱她家附近監視器，發現她的丈前一天凌晨約4時30分返家，一小時後又提著行李出門，認為他涉有重嫌，將他緊急逮捕。

男子落網後起初否認犯案，但在罪證確鑿之下已向警方承認所有嫌疑。警方根據他的供詞，在他焚屍的塑膠倉庫找到死者遺體，但毀損狀況嚴重到幾乎難以辨識是屍體。

調查發現，這對夫妻平時口角不斷，1995年5月登記結婚，育有3名子女，2008年6月曾協議離婚，隔年7月又為子女復合，再次登記結婚，悲劇發生時仍是夫婦關係。

檢方認為男子再犯可能性高，已申請電子監控及保護觀察命令，男子預計本月20日首次出庭受審。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》