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輔大正妹月曆曝光！驚見「全智賢學妹」與「小張曼玉」

▲▼2023輔大大傳美女月曆公布，由左至右依序為Winnie、Cris、Maya、睫兒、Emily、Trai等6人。（圖／記輔大提供）

▲2023輔大大傳美女月曆公布，由左至右依序為Winnie、Cris、Maya、睫兒、Emily、Trai等6人。（圖／輔大提供）

記者許敏溶／台北報導

為了籌募隔年畢業展覽經費，睽違2年後，輔大大傳系今（1日）宣布，今年以《第二印象 Second Impression》為主題，再次推出2023年美女月曆，邀請6位大傳女學生擔綱拍攝寫真，這次以「反差」為主題，打破對女孩們的第一印象，6位正妹多才多藝，有的是韓國藝人全智賢的學妹，還有人曾被說長相似張曼玉。

繼2021年輔大大傳《以花為名》美女月曆賣破千本，歷經2年空窗期，輔大大眾傳播學程再度推出《第二印象 Second Impression》美女月曆，輔大表示，推出月曆主要是籌募隔年畢業展覽經費，月曆和周邊商品所得扣除成本後，將捐贈罕見疾病基金會，即日起至10月31日開放預購，12月1日將正式發行。

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▲▼2023輔大大傳美女月曆公布，由上至下左至右Emily、Maya、Trai、Winnie、睫兒、Cris。（圖／輔大提供）

▲2023輔大大傳美女月曆公布，由上至下左至右Emily、Maya、Trai、Winnie、睫兒、Cris。（圖／輔大提供）

輔大指出，今年參與月曆拍攝的6位正妹，個個多才多藝，像是1月月曆美女「Maya」，曾到韓國留學，當過藝人全智賢的學妹，也曾在「豆花妹」蔡黃汝的MV中有過露出鏡頭，另外「睫兒」則是在浪Live平台開播兩年的主播，還有曾被說長相似張曼玉的「Emily」，都參與這次月曆拍攝。

▲▼2023輔大大傳美女月曆公布，圖為Maya。（圖／輔大提供）

▲▼Maya（上圖）曾到韓國留學，Emily（下圖）曾被說長相似張曼玉。（圖／輔大提供）

▲▼2023輔大大傳美女月曆公布，圖為Emily。（圖／輔大提供）

今年12月3日是輔大創校97週年，輔大指出，也是輔大在台復校第61年，12月3日當天，將舉辦粉絲見面簽名會及一連串遊戲，讓月曆女孩與粉絲和觀眾互動，並舉行月曆及周邊商品義賣活動，所得扣除成本後，將會捐贈給財團法人罕見疾病基金會。

▲▼2023輔大大傳美女月曆公布，圖為Cris。（圖／輔大提供）

▲▼2023輔大大傳美女月曆今起開放預購，上圖為Cris，下圖睫兒。（圖／輔大提供）

▲▼2023輔大大傳美女月曆公布，圖為睫兒。（圖／輔大提供）

▲▼2023輔大大傳美女月曆公布，圖為Winnie。（圖／輔大提供）

▲▼2023輔大大傳美女月曆今起開放預購，上圖為Winnie，下圖為Trai。（圖／輔大提供）

▲▼2023輔大大傳美女月曆公布，圖為Trai。（圖／輔大提供）

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輔大大傳美女月曆全智賢張曼玉

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