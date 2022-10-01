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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不驚訝福來喜高人氣　富邦洋砲卡洛斯愛吃豬腳

▲富邦悍將洋將卡洛斯。（圖／富邦悍將提供）
▲卡洛斯。（圖／富邦悍將提供）  

記者陳立勳／台南報導

富邦悍將洋砲卡洛斯（Carlos Franco）昨天隨隊一軍，今天正式升上一軍，今年中華職棒有不少來自多明尼加的球員，卡洛斯表示，「不驚訝中信兄弟捕手福來喜（Francisco Pena）在台灣有高人氣。」

富邦總教練丘昌榮表示，「今天卡洛斯擔任先發指定打擊，排在第3棒，讓他上一軍適應一下，也可以為明年做準備。」

昨天在場邊觀察一軍比賽，卡洛斯表示，「有發現一軍比賽有比較多球迷，氣氛比較熱鬧，昨天是第一次看到應援團，在二軍沒有看過，台灣應援方式比較有趣，球迷會一起跳舞，整場比賽有跳舞的感覺，多明尼加只有換場的時候才會這樣，一軍投手比較有自信，控球也比較準，比較不會失誤，夜間比賽適應不是問題，有注意到這邊投手有比較多變化球，不像多明尼加以直球為主。」

卡洛斯表示，「中職裡面的多明尼加球員都有認識，今天賽前有跟羅薩（Rainel Rosario）打招呼，先前在多明尼加冬季聯盟也跟柯瑞（Keury Mella）同隊，德保拉（Jose De Paula）的人比較冷靜，很安靜，但很有禮貌，至於福來喜比較外向，也是很好的人，沒有很驚訝福來喜在台灣有高人氣，此外，以前跟富藍戈（Enderson Franco）曾經當過隊友，又有同樣的姓氏，所以笑稱兩人就是堂兄弟，來到台灣這段時間，蠻喜歡吃豬腳，不過臭豆腐先不要。」

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中華職棒富邦悍將棒球

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