領先對手推動保政策！　蔣萬安「動保三箭」：寵物保險、設狗公園

▲蔣萬安「友善動物 台北更好」政策發佈會。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安28日推出動保政策，召開「友善動物 台北更好」政策發佈會。蔣萬安表示，未來將從「動物福利、動物保護、動物教育」三層面推行動保政策，具體的作為包括建立動物友善醫療體制、打造動物友善環境、建構寵物友善交通、提昇動物收容品質、成立非犬貓案件調查組、推廣友善畜禽水產品、校園推廣生命教育、建構領養教育制度等八大作為。

政策記者會上來賓包括台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳、TATA牠牠體驗式生命教育執行長李茂芊、台灣防止虐待動物協會（TSPCA）執行長姜怡如、台灣動物社會研究會執行長朱增宏。

蔣萬安引用甘地名言指出，「一個國家道德進步與偉大程度，可用他們對待動物的方式衡量」。隨著社會型態及觀念的改變，動物跟人類的關係，已經不再是飼主與寵物」，而是伴侶、家人或小孩。蔣萬安指出，台北市登記家犬貓共有21.8萬，登記戶籍數104萬戶，平均每四戶就有一戶飼養犬貓。未來將從「動物福利、動物保護、動物教育」三層面推行動保政策。

針對動物福利層面，蔣萬安指出，未來將與民間業者合作，推廣定型化寵物醫療保險契約，減輕飼主跟毛小孩的醫療費用負擔；儘速動工內湖動物之家，提供友善流浪動物空間，帶領小朋友體驗生命教育程課程。蔣萬安說，台北市到年底會有19座主題式狗公園。市府未來會鼓勵公私協力，在市區廣設各類型狗公園（活動區），社區也可以透過自主認養管理，讓毛小孩在社區公園也能安全地恣意奔跑。

交通環境方面，蔣萬安表示，既有的「寵物友善公車」，在他當選市長後，會先予以優化周末路線，再增闢到平日路線，以帶動飼主及寵物友善旅遊與運動風氣。而在捷運方面，市府將仿照日本新幹線試辦「捷運寵物車廂」，在非尖峰及固定時段，讓寵物與飼主同享更自由的搭車旅程。

動保層面，蔣萬安指出，台北市「動物之家」收容量僅可容納450隻犬，但目前收養數達到705隻，場地嚴重不足。為提昇動物收容品質，台北市將研擬訂定「友善動物收容作業指引」，確保內湖動物流浪之家未來的收容條件符合國際福利標準。並透過策略與目標設定，發展多元領養機制，例如代養、校犬、工作犬、療癒犬等。此外，由於受虐的動物不會只有貓犬，蔣萬安表示，未來將在台北市動保處成立「非犬貓案件調查小組」，在第一時間可以及時處理動物受虐事件。

動物教育層面，蔣萬安也指出，未來會在校園推廣生命教育課程，內容涵蓋動保教育、食農教育、生命教育、動物福利教育等面向，培養師生對於動物的同理心，對於動物五大需求領域，五大自由，也能有更充分的認識。此外也會在動保網站增設小動物友善飼養指南，減少不當飼養及棄養問題。

蔣萬安強調，會參考新北板橋動物之家及台中后里生命教育園區的做法，在台北市動物之家規劃體驗式生命教育區，提升飼主責任教育，從源頭管理流浪動物棄養問題。