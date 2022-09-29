纏訟21年宏福集團掏空案更四審　北市議員陳政忠再遭判刑

▲陳政忠涉及的宏福案，更四審再遭判刑。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市議員陳政忠涉及喧騰一時的宏福集團掏空案件，案件纏訟21年後，高等法院更四審29日宣判，一審遭重判20年的陳政忠，在更三審雖一度獲判無罪，但更四審又認定有罪，判刑4年與2年；另外前宏福證券董事長盧寶琴，也遭判刑3年與6月（得易科罰金）。可上訴。

九連霸的台北市議員陳政忠，目前也已經參選年底的市議員選舉，希望尋求十連霸。而在1999年間，他因為涉及宏福集團60億元掏空案件遭檢調單位查辦。檢方認為，陳政忠為宏福集團實際負責人，轄下企業包括建設、人壽、證券、票券金融、立福營造等10多家公司。但檢方認為陳政忠將名下土地高價賣給宏福建設，又曾經辦理不值增資數十億元，並被陳政忠非法挪用；另外也查出陳政忠勾結盧寶琴等人，將公司股票向金融機關辦理數十億元融資，供他私用。

全案於2001偵查終結，檢方對陳政忠依照背信、侵占、詐欺、違反公司法、保險法及證券交易法等罪嫌提起公訴，並具體求處15年徒刑；另外檢方也對時任宏福建設董事長的前內政部營建署長潘禮門等10人，一併起訴。

一審於2006年間宣判，陳政忠遭認定有罪，重判有期徒刑20年。一審判決後，國民黨隨即將陳政忠開除黨籍，陳政忠隨後以無黨籍身分參選台北市議員，順利完成九連霸。而他的案件從一審到更二審均有罪，但刑度從20年減輕到5年；更三審更一度改判無罪，但遭最高法院撤銷發回，由高院進行更四審。

更四審於29日宣判，高院又認定陳政忠有罪，分別依照《證券交易法》中的「操縱股價罪」判刑4年，另外也依照同法的「不實公開說明書罪」判刑2年。另外盧寶琴也被依照《證券交易法》中的「操縱股價罪」判刑3年，另外也遭違反《商業會計法》判刑6月，得易科罰金16萬2千元。