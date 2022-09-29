929世界心臟日　南投衛生局籲50歲以上民眾參與心房顫動大篩檢

▲南投縣呼籲民眾踴躍參與「心房顫動快速就醫（綠色通道）醫療服務」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年9月29日為世界心臟聯盟（World Heart Federation）訂定的「世界心臟日」，南投縣衛生局於今年初啟動「30秒即時心電圖量測‧心房顫動快速就醫（綠色通道）醫療服務」，並再次提醒50歲以上民眾重視心臟血管健康、一起參與「護心」成為全民行動。

縣府衛生局指出，研究顯示心房顫動為目前最常見的心律不整，有此問題的民眾發生腦中風的機率是正常人的4至5倍，占腦中風病人總數1/4；全縣65歲以上老年人約占總人口20%，中老年人產生心血管疾病、梗塞性腦中風的風險相對較高，且發生時讓人猝不及防，若能及早發現潛在的心房顫動高危險群並即時導入醫院治療，有助於減少因腦中風產生的後遺症及家庭負擔。

衛生局長陳南松表示，心房顫動快速就醫（綠色通道）醫療服務乃由13鄉鎮市衛生所攜帶30秒即時心電圖量測儀器，深入社區進行大篩檢，能即時顯示篩檢結果並搭配智慧輔助系統，由合作的中華民國心律醫學會心臟內科專科醫師雲端判讀檢測分析報告，有異常者可就近經衛生所，及時轉介轄內5家醫院快速就醫、適時接受治療，並連結轄內6家診所就近提供持續照護。

陳南松說，本篩檢服務不受疫情影響，截至9月中旬已達1萬9269人，其中50歲以上族群佔6成，計1萬2568人，篩檢出異常人數有383人（異常率為1.8%），呼籲50歲以上及有意願者，可就近洽13鄉鎮市衛生所安排篩檢，同時提醒篩檢無異常者仍需定期檢查。