瞎扯包機運黃金遭劫A走5億　「台版華爾街之狼」逃國外遭通緝

▲投資人氣憤提告，警方僅逮捕姜建丞（右）、母親（中）以及女財務，哥哥姜建亨早已出境。（圖／當事人提供）

記者邱中岳／台北報導

新北市1名女投資客，2017年間參加知名兄弟檔投資客姜建亨、姜建丞，針對影視、汽車供應鏈等項目舉辦的境外私募基金說明會後，找來友人集資數百萬元美金投資，對方事後又以中美貿易戰為由，改要他們投資黃金，投資人出資數百萬美元後，姜建亨又聲稱黃金在迦納被劫走，造成1死1傷。最離譜的是，姜建亨騙走被害人1千6百多萬美金（約台幣5億）後，滯留國外淪為通緝犯，而他的母和弟弟被檢察官調查後，也獲判不起訴處分，被害人求助無門。

女投資客向《ETtoday新聞雲》投訴表示，她在2017年遇到姜建亨、姜建丞兄弟檔，當初看到姜建亨打著「校園股神」、「台版華爾街之狼」的封號，號稱身價十億，投資公司達31家，光擔任董事長職務的公司就有21家，弟弟則後來成立一家與行動電源相關的新創公司，還針對影視、汽車供應鏈等項目舉辦境外私募基金說明會，廣邀投資人參加。

▲哥哥姜建亨有校園股神、台版華爾街之狼稱號，還投資31家公司，擔任21家的董事長職務。（圖／資料照）

女投資客集資數百萬元美金投入私募基金，但是姜建亨、姜建丞兄弟卻表示，中美貿易戰，汽車供應鏈項目獲利受挫，要求投資人將上百萬美金轉投資黃金，女投資客又注入上百萬美元資金。

姜姓兄弟檔強調，黃金投資可以讓本金安全及獲利穩定，女投資客等人，前後陸續投入1千多萬元美金，事後才發現，2018年底，投資人注入的資金，大部份轉至姜姓哥哥、兄弟檔母親名下的帳戶。

到了2020年9月，姜姓哥哥又以疫情為由，謊稱迦納的黃金無法運回，班機開始取消，所以黃金貿易中斷，姜建亨向投資人表示，需要5百萬美金包機，才可以將卡在迦納的黃金運回，再度要求投資人加碼認購5百萬美金，姜建亨則前往迦納滯留未歸，事後再透過電子郵件告訴投資人，黃金在迦納被劫走，還造成1死1傷，此時，投資人才驚覺受騙報警。

警方發現姜姓哥哥早已出境，旋即逮捕姜姓弟弟、兄弟檔的母親以及女財務，事後投資人發現，部分投資資金都轉進姜姓兄弟檔及其母親戶頭，且根本沒有將錢轉投資使用，而是支付公司房租、員工薪資以及個人花費。

▲哥哥姜建亨有「台版華爾街之狼」的稱號，事發後出國，被地檢署發布通緝。（圖／當事人提供）

但是姜姓哥哥早已出境，且姜姓弟弟到案後則辯稱，早已離開公司，所有投資項目都是由哥哥負責，和自己一點關係都沒有，母親則表示都是兒子在處理並不知情，女財務則表示，只有姜姓哥哥可以決定，自己只是做交辦的業務，而全案移送地檢署後，3人因為罪證不足，獲檢察官不起訴處分。

被害人不滿表示，因為當初投資1千6百多萬美金（約台幣5億），幾乎血本無歸，且還有其他大中華區投資人的錢也被拿走，總計金額達3、4千萬美金（以匯率31計算，約合台幣12億元），但一家人疑似早已串通好，把所有責任推給已出境的姜姓哥哥，這樣其他人就可以脫罪。被害人指控，雖然姜建亨已因詐欺、侵占以及《銀行法》，在2021年12月遭通緝，但因人早就跑到國外，所以讓被害人求助無門。

有律師認為，姜建丞辯稱他未介紹過鉅寶基金、不知投資款金流，僅聽從哥哥指示傳送資料、代操帳戶，但由被害人提出的資料顯示，姜建丞不僅身為鉅亨國際金融集團的副總裁，早於哥哥向被害人介紹投資項目，更親自前往非洲勘查黃金、審批公司重要文件，說法完全避重就輕。

律師強調，姜建丞還指示將汽車投資款，用於公司其他投資項目及償還哥哥的私人債務，而兄弟倆用以收受黃金投資款的香港鉅亨貴金屬有限公司，也遭香港高等法院清盤，顯然姜建丞高度參與詐騙行為。