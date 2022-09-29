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研究證明「喝咖啡更長壽」！　每天2至3杯最佳

▲▼ 咖啡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 研究證明咖啡不僅可延年益壽，還可降低心血管疾病風險。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人習慣喝咖啡提神，最新研究更指出，每天喝2至3杯咖啡有助長壽，還可降低心血管疾病風險，且分析近45萬人習慣後發現，不論是研磨咖啡或即溶咖啡，甚至是不含咖啡因的咖啡都有效。

醫學期刊《歐洲預防心臟病學》（European Journal of Preventive Cardiology）27日刊登這項研究，聚焦輕度飲用咖啡與冠狀動脈心臟病、鬱血性心臟衰竭及缺血性中風等心血管疾病的關聯。

研究作者、澳洲貝克心臟與糖尿病研究所（Baker Heart and Diabetes Research Institute）教授基斯特勒（Peter Kistler）指出，研磨咖啡、即溶咖啡和脫咖啡因咖啡都與心血管疾病發病率、心血管疾病或其他原因導致的死亡有一定關聯，代表適度飲用咖啡應被視為健康生活方式的一部分。

研究人員招募近45萬名40至69歲間的參與者，詢問他們喝哪種咖啡、每天喝多少，平均追蹤12.5年，期間有逾4.3萬人診斷出心血管疾病，佔整體的9.6%，發現每天喝2至3杯咖啡者患病風險最低，喝研磨咖啡、即溶咖啡和無咖啡因咖啡者的風險則分別降低20%、9%及6%。

另有約3萬人診斷出心律不整（Arrhythmia），而研究人員發現，研磨咖啡與即溶咖啡雖可降低患病風險，但無咖啡因咖啡對此無效。每天喝4至5杯者心律不整風險降幅最大，喝2至3杯者風險也明顯降低。

研究結束時有2萬7809名參與者已經過世，佔整體的6.2%。但研究指出，所有類型的咖啡都可減少任何原因導致的死亡，每天喝2至3杯的益處最為顯著，研磨咖啡、無咖啡因咖啡及即溶咖啡分別使死亡率降低27%、14%及11%。

咖啡因是咖啡中最廣為人知的成分，但很可能不是咖啡可延年益壽的原因，因為咖啡含有100多種生物活性成分，飲用咖啡與心血管疾病、延命的正向關係很可能是不含咖啡因的化合物功效。

基斯特勒表示，研究結果表明，適量飲用各種類型的咖啡不該被勸阻，反而該被視為一種有助心臟健康的行為。

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