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ET專訪／徐定禎評對手　「鍾東錦難與過去一刀切、謝福弘沒經驗」

▲▼民進黨苗栗縣長參選人徐定禎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨苗栗縣長參選人徐定禎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

 ◎ 採訪／呂晏慈、陶本和

◎ 攝影／陳家豪、湯興漢

文／呂晏慈

台灣西部唯一未曾政黨輪替的苗栗縣，今年選戰因藍軍分裂勢均力敵，與綠營形成「三腳督」，民進黨樂觀評估選舉情勢，認為勝選機會大增。民進黨苗栗縣長參選人徐定禎接受《ETtoday東森新媒體》專訪時，評論兩名對手議長鍾東錦、國民黨參選人謝福弘指出，鍾似難與他的「過去」一刀切，謝則沒有選舉經驗明顯生疏，且兩人若沒有地方派系大老支持，根本不用出來選，他給自己立下15萬票的目標，「我有信心，一定會翻盤」。

鍾東錦今年5月曾舉行記者會自曝，年輕時曾犯錯有「殺人未遂」及「妨害家庭」的前科，辯駁只是「順手拿西瓜刀劃破同學肚子」以及「通姦不是強姦」，引發輿論譁然。徐定禎表示，鍾的過去似乎不是那麼OK，儘管他這幾年很慷慨的在捐錢，但是「鍾議長能夠跟過去一刀切嗎？我是認為可能會有難度，普遍聽到鄉親的聲音，我認為有難度」。

對於另一名對手謝福弘，徐定禎稱，謝沒有選舉經驗，儘管過去他在水利會當會長，但水利會選舉講白了就是綁樁、買票，跟競選鄉鎮市長或者民代不同，觀察他近期的發言表現，還是比較生疏一點，似乎沒有準備好。徐更指，不管鍾、謝背後都有派系大老支持，但是選舉不是只靠大老，而是必須接地氣，現在苗栗的老派系已經逐漸式微，難有如同過去一樣的優勢，「身後有大老支持，對他們來說可能不是包袱，但如果沒有大老，他們當然不用選了」。

徐定禎分析，客觀上來講，國民黨分裂的確讓民進黨機會比較大，不過，即便藍軍沒有分裂，他也不認為自己沒有勝選的機會。他說，「苗栗鄉親也希望能夠改變，因為建設停滯、福利縮水已經這麼長了，很多鄉親都『用腳投票』搬走，所以苗栗縣人口一直流失」，2018年地方選舉，整體大環境氛圍是討厭民進黨，當時不知為什麼全國集體中毒瘋韓流，但2022年民進黨政府執政有成績，包括經濟成長、外交國防、防疫表現讓民眾有感，「我有信心，（苗栗縣）一定會翻盤」。

 

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