79.9萬起！小改款Nissan Kicks預售價公布 與HR-V休旅打價格戰

▲Nissan Kicks公布最新預售價，要與雙田神車休旅一搏！（圖／記者徐煜展攝，以下同。）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Nissan裕隆日產今（9/28）晚間揭露小改款Kicks預售價，提供2款車型編成，預售價79.9萬元起，鎖定對手當然就是HONDA HR-V、TOYOTA Corolla Cross等一線日系競品。

台灣小改款Nissan Kicks提供卓越版、旗艦版2款車型，預售價分別為79.9、83.9萬元，並在本週特定展間舉辦VIP預賞接單，安排在10月6日正式上市。

▲小改款Kicks針對外型、內裝、動力等翻新，帶來更好的賣相。

處在競爭激烈的休旅市場，Kicks自2018年上市以來，始終保持穩定銷量，更是連續3年坐穩台灣年度休旅銷售TOP 5席次，近來更是遭遇不少強敵，除了有TOYOTA Corolla Cross（78.9萬起）外，今年更是有大改款HONDA HR-V（81.9萬元起）叩關，Nissan準備在10月6日派出小改款Kicks來回擊。

▲雙車型都標配國人注重ACC定速跟車，並導入電子手剎車配備。

因應國人用車趨勢，Kicks全車系標配全速域定速跟車、IEB防追撞警示、LDW車道偏移警示、PFCW超視距追撞警示等多項配備，並導入電子手剎車等配備，高規另有360度環景攝影。

小改款換上全新的1.6升引擎，搭配CVT變速箱，輸出來到135匹/16.7公斤米之譜，比起過去的1.5升引擎，性能輸出獲得些微成長，不過平均油耗從原本的17km/L下修到16km/L。

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