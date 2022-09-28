同居4年流產5次！女子分手慘遭前男友討53萬：我們沒結婚

▲大陸有對情侶分手，男方要求女方返還期間給的12萬人民幣。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

合理嗎？大陸河南有一對情侶同居4年，期間女子5次流產，男方先後轉帳4萬人民幣（約新台幣17.7萬元）、聘禮8萬人民幣（約新台幣35.4萬元），合計約新台幣53萬元，但2人最後分手，他認為雙方沒有結婚領證，於是要求對方退還這筆錢，被拒後一狀告上法院。

劉姓男子和張姓女同事在2017年結識，不久正式確定戀愛關係並同居，張女曾5次流產，而這段期間，劉男一共轉了12萬人民幣（約53萬新台幣）給她，不料在2021年分手。劉男認為2人沒有結婚，便要張女返還12萬人民幣，但遭到對方拒絕，只好起訴到法院。

▲張女在交往4年間，曾5度流產。（示意圖／翻攝自pexels）

法院認為，雙方雖未辦理結婚登記，但張女多次流產身心遭受創傷，轉帳多為生活花費，最後判決，張女返還劉先生聘禮1.5萬人民幣（約新台幣6.7萬元）。劉男不服提起上訴，法院二審駁回上訴，維持原判。

消息一出，在網路掀起熱烈迴響，網友紛紛留言砲轟，「一分都不該給這個男的」、「啥？還要還！不應該巨額賠償麼？」、「怎麼忍心張口要的呢？」

另外，也有許多人心疼，「流產5次，以後能不能生都不一定了，早該分了吧」、「傻不傻，男的不尊重妳，自己不知道愛惜自己嗎」、「流一次就該跑了 何必深陷泥潭」。

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