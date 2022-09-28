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史上最狂小王！偷吃學生媽媽還告綠帽夫　囂張過往全公開

圖、文／鏡週刊

新北市新莊某公立國小的林姓老師兼足球隊教練，與學生媽媽偷情，遭綠帽爸提告，沒想到他不但反控對方妨害名譽，甚至威脅送綠帽爸見上帝！法院審理後認定林侵害配偶權，判賠30萬元，學校因此不予續聘，結果他為奪回教職，竟對學校及曾為他拋夫棄子的學生媽提告，但都敗訴。最後，他甚至騷擾綠帽爸及學生媽的家人，欲證明2人沒有婚姻關係，堪稱史上最囂張小王！

8年前，新莊區某國小老師、兼任足球隊教練的林男，多次在學生練球時出言挑逗學生母親小芬（化名）：「如果妳沒有結婚，我一定追妳！」撩來撩去，2人發展出不倫戀情。

小芬出軌後，某日夫妻大吵一架，她離家後半小時，警消突然上門，表示接獲通報，說張男要燒炭自殺，危及家人，此雖是謊報，卻讓張男有了家暴紀錄，而這一切，都是林姓教練在背後唆使，企圖毀人婚姻。

林姓教練（圖）偷吃學生媽，還反告綠帽爸，十分囂張。（翻攝臉書）

▲林姓教練偷吃學生媽，還反告綠帽爸，十分囂張。（圖／鏡週刊提供，下同）

根據小芬在法庭供述，她與林師曾在對方住處與汽車旅館多次發生性關係，但某次做愛完，林竟無情地表示，2人不可能在一起，但又說如果想她，可不可以再找她？小芬這才知道自己一直被玩弄，大夢初醒，選擇回歸家庭。

半年後，林男又打電話糾纏，張姓綠帽夫受不了，找了校長、小王談判，對方允諾申請調職，但隔天就反悔。當年通姦未除罪化，張男提告妨害家庭刑事訴訟，結果敗訴；小王得意洋洋，在臉書寫下：「原諒你是上帝的事，我能做的就是送你去見上帝！」

小芬證稱，她與林姓教練發生性關係後，對方提出分手。

▲小芬證稱，她與林姓教練發生性關係後，對方提出分手。

張氣不過，又多告一條恐嚇罪，加上事後得知，林曾經環抱張的女兒胸部，所以再告性騷擾，但因為證據不足或過了追訴期，官司都輸，這讓小王更囂張，竟告綠帽夫妨害名譽，要求賠償9萬元。

張男提出反訴，結果法院判林男侵害其配偶權，必需賠償30萬，也因為法院認證林師「偷吃」地方媽媽，學校不予續聘，而林師為了保住公立教職，控告學校，求償300萬，但他的訴求遭高等行政法院打臉，法官認定學校處分無誤，判他敗訴，他最後轉往北市某私立小學任教；此外，林涉嫌瞞著學校向家長收費，金額高達百萬元，被某電視台爆料，也是不被續聘的原因之一。

林姓教練染指學生媽，還在臉書威脅綠帽爸。（翻攝臉書）

▲林姓教練染指學生媽，還在臉書威脅綠帽爸。

林男黔驢技窮，竟想說，只要證明張男與小芬無婚姻關係，那他就不算妨害家庭。據了解，張與小芬是合法登記的夫妻，當時的制度必須有公開儀式，他們先有後婚，所以在孩子滿月酒時一起辦結婚儀式。

而林師為了證明小芬沒有婚姻關係，假裝顧客偷偷到小芬妹妹的繡眉工作室偷錄音，還教唆小芬哥哥作證，讓張男不勝其擾，但法院也判他敗訴。

對此，林師回應：「對方於95年2月結婚，依當時民法規定需辦理公開儀式，惟對造無辦理公開儀式，屬不合法婚姻，卻告我侵害配偶權，我已向高等民事法院提起再審」。

★鏡週刊關心您：

再給自己一次機會　安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
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