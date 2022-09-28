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俄稱烏克蘭4區入俄公投「絕大多數贊成」　美：西方絕不承認

▲▼ 俄羅斯23日起在烏克蘭占領區舉行入俄公投。（圖／路透）

▲俄羅斯在烏克蘭占領區舉行入俄公投。（圖／路透）

文／中央社莫斯科／基輔27日綜合外電報導

俄羅斯掌控的4個烏克蘭地區入俄公投今天結束，莫斯科選舉官員聲稱絕大多數選民支持，俄國扶植的地區政府也宣稱選舉勝利。美國國務卿布林肯矢言，西方決不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土。

俄羅斯2月24日發動侵略後，在部分掌控的烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州針對是否脫離烏克蘭、並加入俄羅斯舉行為期5天公投，公投今天落幕。

俄羅斯通訊社引述選舉官員的話說，初步局部計票結果顯示，逾96%選民支持加入俄羅斯。

根據國營俄羅斯新聞社（RIA），在赫松約87%支持；在札波羅熱高達93.1%支持入俄；在頓內茨克和盧甘斯克分別已計出的32%及69%選票，支持率分別在93.95和98.5％。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的盟友國會上議院「聯邦院」（Federation Council）議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）表示，如果公投結果贊成勝出，「聯邦院」可能考慮在下月4日，也就是普丁70歲生日前3天，兼併這4個地區。

布林肯（Antony Blinken）告訴記者：「我們和許多其他國家已非常明白表明，我們不會─真的，決不會承認俄羅斯兼併烏克蘭領土。」

布林肯重申總統拜登的威脅，美國將會讓俄羅斯為這項公投「迅速付出額外的慘重代價」。

法國外長柯隆納（Catherine Colonna）則表示，這場公投僅是個幌子，將招致更多制裁。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）抨擊這是個「公然違反國際法」的「假」公投。

史托騰柏格推文說，他與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，並「明白表示北約盟邦對烏克蘭主權和自衛權的支持堅定不移」。

澤倫斯基表示，他與史托騰柏格討論了北約成員國對烏克蘭武裝部隊的進一步支持。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）受訪時說，烏克蘭不會受莫斯科揚言使用核武或這項公投影響，會繼續按照計畫收復被俄羅斯佔領的領土。

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