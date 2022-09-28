北溪1、2號輸氣管「天然氣大規模外洩」 俄不排除人為破壞可能

▲北溪1、2號輸氣管發生漏氣。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯在波羅的海建造的北溪（Nord Stream）天然氣輸送網路發生不明漏氣現象。克里姆林宮今天表示，不排除人為破壞的可能性。

路透社報導，管路營運商今天稍早表示，北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）兩條輸氣管共3個位置在同一天損壞「前所未見」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則說，俄方十分關切此一情況，事關「整個歐陸」的能源安全。

歐洲國家今天急忙調查波羅的海這兩條俄羅斯天然氣輸送管的不明漏氣現象，位置接近瑞典和丹麥。這兩條輸氣管是與俄軍入侵烏克蘭後能源危機相關的核心設施。

瑞典海事局已針對北溪1號輸氣管的兩個位置氣體外洩發出警報。不久之前，附近北溪2號輸氣管也發現有一處氣體外洩，丹麥當局劃定了一個半徑5海里的限制船舶通行範圍。

在歐洲與俄羅斯不斷加劇的能源戰中，這兩條輸氣管是引爆點。能源戰對西方各大經濟體造成重創，使天然氣價格飆漲。

由於烏克蘭戰事引發爭執，這兩條輸氣管在發現漏氣前，即已停止對歐洲輸送天然氣，不過因壓力作用，管路內部仍有氣體。此次事故將對這兩條管路展開或恢復商業運轉形成阻礙。

北溪2號與北溪1號平行，原本目的是讓俄羅斯經海底管線輸送至歐洲的天然氣量加倍。北溪2號2021年底竣工，但德國在俄國2月24日入侵烏克蘭前夕就下令擱置不得啟用。

德國高度倚賴從俄羅斯進口化石燃料，以滿足自身能源需求。俄國減少向歐洲供氣後，德國承受巨大壓力。

俄羅斯能源巨頭「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）逐步減少「北溪1號」的輸氣量，到8月底完全斷供，理由是西方國家制裁俄國，導致管線必要的維修延遲。德國不接受俄方解釋斷供原因為技術性，堅稱是俄國在俄烏戰爭的緊張局勢中以能源做為武器。

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