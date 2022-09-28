台南26歲女「喉嚨卡魚刺」住院3個月！無法進食求救：拜託幫幫忙

▲邱女因喉嚨卡魚刺而住院3個月。（圖／翻攝邱渝婷YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名26歲邱姓女網友因魚刺卡在喉嚨，食道破損後沒有癒合，讓她住院3個月並嘗試各種方式都無效，最終無奈之下發出影片求救，希望網友若知道類似案例或治療方式，可以聯繫她，「請大家幫幫忙」。

邱女表示，她日前因為一跟魚刺卡在食道上，感到不適的時候才去成大醫院看診，因為發現時間較晚，醫師檢查後發現魚刺已被黏膜包覆，無法使用內視鏡的方式取出，只能用胃鏡的方式檢查，且魚刺卡在食道內側而非外側，因此醫師建議先觀察。

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沒想到3個月後，傷口的部位形成憩室，醫師進行微創手術清理，而傷口也從此開始沒有癒合。邱女說，她26歲、沒有任何的慢性疾病，照理來說傷口會在1至2個禮拜內癒合，但至今快3個月都沒有癒合，導致她近3個月都無法進食。

邱女表示，這3個月內醫師和她嘗試過非常多方式，但最後都沒有成效，甚至因為食道的洞導致濃胸，還進行了小開胸的清創手術，現在PO出影片的目的是希望網友可以幫忙分享，看身邊是否有知道類似的病例，或有認識的醫師可以提供幫助。

▲▼邱女希望可以透過網路，得知是否有跟她一樣的患者存在。（圖／翻攝邱渝婷YouTube）



該段影片經過YouTuber「好棒Bump」分享後，2天內累積1.1萬次觀看；網友看完紛紛留言，「因為bump看到妳，也有幫忙分享給粉絲比較多的人，希望他們會看到，也希望他們能幫到妳」、「希望妳能早日康復！辛苦了～幫妳分享影片給更多人看～加油」、「看了好心疼，真心祈求能夠早日獲得有效的資訊或療法，保持正向，加油」、「加油！希望會有很厲害的醫生注意到來幫助你解決」。

有網友表示，「這種狀況可能要到台北台大/北榮/林口長庚比較有機會，北部這三家醫學中心case比較多，可能有過類似案例。」對此，邱女說，她現在的狀態不太可能貿然轉院，只能用影片分享的方式，看有沒有類似的個案，「醫生和我都還在努力中 ，謝謝」。

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