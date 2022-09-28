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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／名模女兒里唯成焦點　徐定禎苦笑：大家一直喊我岳父

▲▼徐定禎女兒模特兒里唯曝光後成為選戰「嬌」點，徐定禎也被封為「國民岳父」。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲徐定禎女兒模特兒「里唯」曝光後成為選戰「嬌」點，徐定禎也被封為「國民岳父」。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣民進黨縣長參選人徐定禎接受《ETtoday新聞雲》專訪，表示苗栗從來沒有政黨輪替，在國民黨執政下苗栗陷入財政黑洞，換黨做、換人做，他會積極從中央爭取經費，讓苗栗的福利、服務、建設到位。另外，徐定禎也坦承，模特兒女兒「里唯」意外成為選戰「嬌」點，確實也替自己的選情加分！

問：苗栗縣民為何要把票投給您？民進黨執政和國民黨執政對苗栗縣民的差別？

徐：我是檯面上唯一有行政經驗的候選人，也是三腳督中唯一能和中央建立大合作關係、積極爭取經費的候選人。民進黨執政的品質，高雄、桃園都是很好的例子，苗栗從來沒有政黨輪替，在國民黨執政下苗栗陷入財政黑洞，換黨做、換人做，我會積極從中央爭取經費，讓苗栗的福利服務到位、苗栗建設更要往前。

▲▼徐定禎女兒模特兒里唯曝光後成為選戰「嬌」點，徐定禎也被封為「國民岳父」。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲徐定禎說，他是三個主要候選人中唯一有行政經驗的人，換黨、換人做，才能翻轉苗栗。（圖／徐定禎競選總部提供）

問：縣議員席次藍綠比率有相當落差，選後若改變不大，而您又當選縣長，如何面對強大在野黨的監督？

徐：建設不分藍綠也不分黨派，只要能夠讓苗栗變得更好的政策，我們都應該支持、都要落實，反對讓苗栗更進步的人會被民眾唾棄。議會的監督力量要落實清廉、善治，過去國民黨就是掌握縣府和議會，才會無法無天，落得財政黑洞的下場。

▲▼徐定禎女兒模特兒里唯曝光後成為選戰「嬌」點，徐定禎也被封為「國民岳父」。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲徐定禎說，他當選縣長不會在意朝小野大，議會監督力量要落實清廉、善治，行政機關才不會無法無天。（圖／徐定禎競選總部提供）

問：您提出部分社福政見如國中、小免費營養午餐，生育津貼等，都需要花不少錢，苗栗財政可以負擔嗎？經費來源？

答：社會福利的經費，我會透過開源、節流，並且爭取中央經費挹注，創造足夠的社福財源。我也會推動中油台電落地繳稅，並且活化閒置公產講負資產轉虧為盈，只要錢花在刀口上，絕對可以支撐得起社福經費！

▲▼徐定禎女兒模特兒里唯曝光後成為選戰「嬌」點，徐定禎也被封為「國民岳父」。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲中、小學生營養午餐免費是徐定禎重要政見，他說只要錢花在刀口上，一定可以撐得起社福經費。（圖／徐定禎競選總部提供）

問：您的女兒「里唯」最近成為人氣「嬌」點，投入輔選後讓硬梆梆的選舉新聞，畫面柔和不少，您對家人投入選舉的態度如何？預估增加可幾成戰力？有沒有規劃找「里唯」跟她的朋友組助選團，來爭取更多年輕票源？

答：這次選戰我的家人包括我太太和女兒，都投入一起為我輔選，常常是天還沒亮我太太就出門開始她一天的選舉行程，太太希望可以用盡全力改變苗栗現況，女兒則是說想支持我做我想做的事情、如同我支持她一樣。我心裡其實都非常感謝。

女兒阿唯在媒體曝光後，其實我也被封為「國民岳父」得到很多關注，跑行程也會聽到有人叫我岳父岳父。那至於女兒和朋友的助選團，也要看她的意願，當然有最好，我也期待有阿唯來幫我輔選，可以鼓勵更多年輕朋友返鄉投票。

▲▼徐定禎女兒模特兒里唯曝光後成為選戰「嬌」點，徐定禎也被封為「國民岳父」。（圖／徐定禎競選總部提供）

▲女兒「里唯」成為選戰嬌點，徐定禎被封「國民岳父」，期待女兒組助選團，為選情加分。（圖／徐定禎競選總部提供）

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