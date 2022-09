沙漠挖到「地下莊園」　以色列出土1200年豪宅！驚見3m深極樂水池

▲沙漠挖到「地下莊園」!以色列出土1200年前豪宅。(圖/翻攝臉書Israel Antiquities Authority)



文/中央社

意想不到的地方,也能遇見奢華。考古學家8月24日宣布,在以色列南部尼格夫(Negev)沙漠發現1座1200年歷史莊園,其地下結構獨特,能讓屋主在炎炎夏日避開酷熱。

「以色列時報」(The Times of Israel)報導,以色列文物局(Israel Antiquities Authority)是在俾什巴(Beersheba)北方貝杜因族(Bedouin)城市拉哈特(Rahat)進行市鎮擴大工程的挖掘作業時,發現這座占地寬廣的豪宅,所有人可能是當地地主。

考古學家表示,這座豪宅可溯至西元8或9世紀的伊斯蘭早期,4個側廳圍繞1個主庭院而建,其中1個側廳的牆壁和地板有精細的彩色壁畫,其他房間則有巨型烤爐,可能用於烹飪。

但最令人驚嘆的發現,卻是庭院下方1個深入岩石、可全年提供居民冷水的3公尺深水池,以及毗鄰的拱形結構。

指導以色列文物局挖掘工作的考古學家表示,地下拱形結構用於儲存食物,可供居民在地下自由移動,不必曝曬在酷熱的陽光底下。

考古學家表示:「這麼豪華的莊園,和獨特、令人印象深刻的地窖,在在證明了主人的財力。」

「他們財富與地位高,才能建造豪華宅邸作為居住和娛樂之用。我們可以研究建築方法和建築風格,了解伊斯蘭統治初期尼格夫的日常生活。」

以色列文物局局長埃斯科西多(Eli Eskosido)表示,這座莊園「是在兩座古老清真寺之間挖出,可能是迄今最早的發現之一…以色列文物局與貝杜因族發展和定居管理局(Authority for the Development and Settlement of the Bedouin)打算共同維護,並對廣大市民展示」。

以色列文物局表示,8月25日將開放這座宅邸遺址供民眾免費參觀。