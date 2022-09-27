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臨死前接神秘電話　女網紅離家遭人「連開5槍射殺」警：仇女犯罪

臨死前接神秘電話　女網紅遭埋伏「身中5槍慘死」警：仇女犯罪。（圖／翻攝自TikTok／karlapardini）

▲警方認為事件是仇女犯罪，不對外公開調查內容。（圖／翻攝自TikTok／karlapardini

記者李振慧／綜合報導

墨西哥21歲女網紅帕迪尼(Karla Pardini)在家接到神秘人士電話，離開家後突然遭人埋伏身中5槍身亡，陳屍在家附近街道上。事件曝光後引發外界關注，許多網友紛紛跑到她死前所拍攝的最後一支影片留言，祈禱警方能夠盡快逮捕到凶嫌。

錫那羅亞州(Sinaloa)警方表示，事件20日晚間發生在庫利亞坎市(Culiacán)，死者母親告訴警方，帕迪尼當天晚上10時30分接了一通電話後，突然離開家，結果在家附近遭人開槍。

目擊者表示，他目睹多名武裝份子埋伏在街道上，等到帕迪尼一出現，他們就立刻朝受害者連開5槍。附近鄰居聽到槍擊聲幫忙報案，然而醫護人員抵達時帕迪尼已經死亡。

警長奎諾內茲(Sara Quiñonez)表示，當局目前已將事件定調為針對女性的仇恨犯罪，為了避免案情曝光受到影響，暫不對外透露相關細節。錫那羅亞州婦女事務部長奧喬亞(María Teresa Guerra Ochoa)也表示，2022年至今當地已有14名婦女遭到殺害，希望帕迪尼的死能成為最後一起類似案件。

身為網紅的帕迪尼，在TikTok擁有9萬多名粉絲追蹤，平時常分享彩妝與穿搭等影音內容，慘案發生後讓她當天所拍攝的最後一支影片獲得關注，影片中她鼓勵粉絲，「如果有人不喜歡你，你就要更喜歡自己」，引發許多網友留言哀悼，「我們生活在一個殘酷的世界，願她安息」、「希望凶嫌能盡快付出代價」。

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