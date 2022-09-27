普丁最快30日宣布併吞　烏克蘭：助入俄公投「等同叛國」至少關5年

▲俄羅斯23日起在烏克蘭占領區舉行入俄公投。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯在烏克蘭4個占領區舉行為期5天的入俄公投，英國國防部27日表示，總統普丁最快會在30日向議會發表談話時，宣布占領區加入俄羅斯聯邦。烏克蘭總統顧問說，協助入俄公投的烏克蘭人將被控叛國罪，面臨至少5年徒刑。

綜合路透、紐約時報報導，俄羅斯23日起在烏克蘭東部及南部占領區的盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松及札波羅熱舉行入俄公投，這些地區總面積約為烏克蘭全境15%的國土。外傳俄國派士兵舉槍挨家挨戶強制居民投票，未照要求投票者的名字會被記錄下來。

對此，烏克蘭總統顧問波多亞克（Mikhailo Podolyak）表示，烏方手中握有這次公投的人員名單，這些人都以某種方式參與其中，「我們說的是數百名的幫凶，他們將被控叛國罪，面臨至少5年徒刑」，但被迫投票的烏克蘭人不會受罰。

此波入俄公投會在27日結束，預計公投結果將會顯示大多數居民投票贊成加入俄羅斯，而克里姆林宮預計最快本周就會宣布併吞。英國國防部27日表示，普丁可能會在30日議會發表演說時，宣布烏克蘭占領區加入俄羅斯聯邦。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 September 2022



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