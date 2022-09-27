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送別安倍！國葬典禮「回顧29年政治生涯」　萬人獻花致敬最久首相

記者吳美依／綜合報導

前日本首相安倍晉三的國葬典禮今（27）日舉行，逾萬民眾前往會場附近的九段坂公園排隊獻花，4300名國家領袖及政要也現身武道館，在自衛隊奏樂及19響禮炮的伴隨下，送別日本在位最久的首相最後一程。

▲▼安倍國葬獻花人潮眾多，不少民眾也忍不住落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼安倍國葬獻花人潮眾多，不少民眾也忍不住落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼安倍國葬獻花人潮眾多，不少民眾也忍不住落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍國葬獻花人潮眾多，不少民眾當場落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼民眾上街遊行反對安倍國葬。（圖／路透）

▲但也有民眾上街遊行反對安倍國葬。（圖／路透）

凌晨開始，成千上萬民眾湧入九段坂公園，幾小時內就有超過1萬人獻花，還有更多人加入隊伍，估計等待時間約3小時。但在東京市中心某處，仍有抗議人士揮舞標語、彈奏吉他唱誦「不要國葬」。當局佈署2萬多名警察，封鎖附近道路，甚至要求部分學校停課，就是為了避免再度發生安倍遇刺的維安失誤。

▲▼安倍昭惠,安倍國葬。（圖／路透）

▲▼安倍昭惠,安倍國葬。（圖／路透）

▲▼ 安倍國葬會場。（圖／路透）

▲安倍昭惠親捧丈夫骨灰罈進入會場。（圖／路透）

國葬典禮於當地時間下午2時正式開始，遺孀安倍昭惠親手捧起丈夫骨灰罈，送往東京市中心的日本武道館。安倍肖像繫著黑色緞帶，懸掛在鮮花排成的日本國旗上方，附近還有一整面牆的照片，回顧安倍與七大工業國組織（G7）領導人會面、和孩童握手及視察災區的身影。

▲▼安倍國葬／武道館內聚集4300名政要。（圖／路透）

▲▼菅義偉作為安倍晉三友人代表，在國葬儀式上發表悼詞。（圖／路透）

▲武道館內聚集4300名政要，菅義偉以安倍友人身分出席。（圖／路透）

自衛隊音樂隊奏樂後，全體默哀1分鐘後，開始播放安倍生平影片，背景音樂是他生前彈奏的「花正在開」鋼琴曲，讓出席者感傷不已。接下來，多位自民黨高層發表演說，前首相菅義偉以「安倍友人」身分出席，他用顫抖聲音說道，許多2、30歲民眾都前來獻花，「你總說想讓日本變得更好，讓年輕人擁有希望與驕傲。」

▲▼顯／安倍國葬，台灣代表團，王金平、蘇嘉全、謝長廷。（圖／路透）

▲王金平、蘇嘉全、謝長廷代表台灣出席。（圖／路透）

其中，我國也由台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平及駐日本代表謝長廷組成代表團出席。日方司儀以「台灣」唱名代表團獻花，而順序則是安排在各國代表的最後，國際組織代表之前。

▲▼安倍晉三國葬,警視廳派2萬警力維安。（圖／路透）

▲安倍晉三是日本在位最久的首相，卻也是一名爭議人物。（圖／路透）

《路透社》寫道，安倍是日本任職最久的首相，也是一位飽受醜聞困擾的爭議人物，身為一名「不道歉的民族主義者」，他推動日本採取強硬國防立場，在人們對中國的擔憂日益加深之際，被許多人認為很有先見之明，卻也遭異議者批評太過鷹派。

安倍7月8日遇刺身亡後，他曾領導的執政黨自民黨（LDP）與「統一教會」之關聯大量曝光，而後者被長期批評為邪教，引發民眾強烈反彈。儘管現任首相岸田文雄為此公開道歉，誓言切斷自民黨與「統一教會」的關聯，支持率仍跌至史上最低。

與此同時，反對安倍國葬的聲浪也一直存在，人們不滿在面臨經濟困境之際，政府卻要負擔16.5億日圓（約新台幣3.6億元）的典禮支出。岸田文雄表示，這是為了致敬安倍成就及支持民主，同時也是實踐外交的機會。但根據《朝日電視台》民調，僅30%受訪者支持國葬，卻有高達54%反對。

安倍傳記作者、華府智庫「美國進步中心」（CAP）資深研究員哈里斯（Tobias Harris）認為，「即使沒有發生最近關於『統一教會』的曝光事件，也很難想像多數日本人支持為安倍舉行國葬。」

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