快訊／安倍國葬以「台灣」唱名！　我國代表團獻花畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三國葬27日在武道館舉行，我國由台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平及駐日本代表謝長廷組成代表團出席。稍早的儀式上，日方司儀以「台灣」唱名代表團獻花，而順序則是安排在各國代表的最後，國際組織代表之前。

▲安倍國葬台灣代表團王金平、蘇嘉全與謝長廷。（圖／路透）



根據《共同社》先前報導曾指出，日本政府消息人士透露，有鑑於安倍與台灣的密切關係，日本計畫把台灣列入獻花唱名國家名單，國葬時可能會以「台灣」稱呼我國，而非官方名稱「中華民國」。對於中國大陸代表團是否會對此表達抗議，外交部「台灣日本關係協會」祕書長周學佑稍早表示，「我認為沒有理由對台日的人情交流提出抗議。」