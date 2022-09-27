快訊／安倍國葬以「台灣」唱名！　我國代表團獻花畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導
日本前首相安倍晉三國葬27日在武道館舉行，我國由台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平及駐日本代表謝長廷組成代表團出席。稍早的儀式上，日方司儀以「台灣」唱名代表團獻花，而順序則是安排在各國代表的最後，國際組織代表之前。
▲安倍國葬台灣代表團王金平、蘇嘉全與謝長廷。（圖／路透）
日テレ国葬儀Live中継みてるんだが、台湾代表団移したりどの代表映そうか意識してるんだろーなと思いつつ、ちょいマイクはノイジー。— ibamoto (@ibamoto) September 27, 2022
メディア共通マイクかな。なんにしてもちょっとマイク品質は英国エリザベス女王の国葬と比べて残念。
ここは頑張って欲しかった。 pic.twitter.com/EUHlpFhXnN
国葬では台湾と紹介され王金平元立法院長、前立法院長蘇嘉全、駐日経済文化代表処謝長廷代表が献花。 pic.twitter.com/Soiwope3HE— haruo (@haruotpe) September 27, 2022
根據《共同社》先前報導曾指出，日本政府消息人士透露，有鑑於安倍與台灣的密切關係，日本計畫把台灣列入獻花唱名國家名單，國葬時可能會以「台灣」稱呼我國，而非官方名稱「中華民國」。對於中國大陸代表團是否會對此表達抗議，外交部「台灣日本關係協會」祕書長周學佑稍早表示，「我認為沒有理由對台日的人情交流提出抗議。」
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